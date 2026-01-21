以陶築夢四十載 李淳雄在聯合創作陶坊實現藝術園地

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】每一位藝術創作者，心中都懷抱著一座夢想的園地—在那個專屬自我的空間裡，有著寬敞自在的場域、視覺柔和的色系，以及完善而豐富的展示陳列，讓作品在完成創作的當下，便能即刻成為藝術品般被欣賞與看見。這樣的空間，不僅帶給創作者深刻的成就感，也成為來訪賓客目光匯聚的視覺焦點。如今，這樣的夢想場景，已在彰化縣知名陶藝大師李淳雄的「聯合創作陶坊」中真實呈現。

儘管是生活必備的陶壺，李淳雄老師細膩的技法下成就了作品的精純質感。（圖／記者周厚賢攝）

走進李淳雄大師的居所與創作坊，首先映入眼簾的是偌大的庭院空間，園中陳列著他仿製中國十二生肖的陶藝創作，以及各式馬賽克拼貼、陶雕作品，自然地融入環境之中，彷彿一座戶外陶藝美術館。步入室內，更是令人驚艷，舉目所見皆是李老師最為鍾愛的貓頭鷹系列作品，一件件造型生動、神情各異；此外，從陶杯、陶壺等生活器皿，到不斷突破技法極限的藝術裝置創作，充分展現其長年累積的深厚功力。若非經李老師親自介紹，訪客往往誤以為置身於國家級典藏館，欣賞的是極為珍稀而精緻的藝術收藏。

在李老師的庭園裡有著仿中國知名12生肖的陶藝創作，氣勢與技法足可展現他創作的功力。（圖／記者周厚賢攝）

回顧創作歷程，李淳雄於1983年自聯合國專科學校陶瓷科畢業，三年後成立「彰化聯合創作陶坊」。四十餘年來，他的人生幾乎與陶土緊密相連。他坦言，陶藝之路走來既辛苦又孤獨，但在師長、校友與家人的持續鼓勵下，讓他始終懷抱信念，堅定向前。在不斷摸索與嘗試中，逐步形塑出獨立且鮮明的個人風格。

▲從中規中矩的茶壺與茶杯到創意十足的陶藝小品，在在都能展現李淳雄老師不斷創新作品的用心。（圖／記者周厚賢攝）

多年來，李淳雄持續挑戰各種技法與創作形式，從無數次失敗中汲取寶貴經驗，並將所學投入教學，開啟傳承之路。在教學與創作相互激盪下，他的工作坊也逐漸成為彰化縣內備受矚目的陶藝發展重鎮。四十年如一日，李純雄以陶土為志業，堅守初心，讓藝術的夢想，在這片土地上持續成形、發光。