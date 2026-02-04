以陶藝回應「喝咖啡」！陶博館展出18國39件作品 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】一杯咖啡環遊世界！新北市陶瓷博物館舉辦的「第5屆國際咖啡杯大賽」，匯聚來自18國的39件精采作品，將各自的生活風景與文化記憶，濃縮進咖啡杯中。走進展場，就像展開一趟環遊世界的旅程，細細品味來自全球各國的藝術家如何以陶藝回應「喝咖啡」這項生活儀式。

陶博館館長張啟文表示，陶博館長期致力於打造國際陶藝交流平臺，透過舉辦國際競賽，吸引世界各地陶藝創作者參與，持續提升臺灣在國際陶藝界的能見度。自創辦以來即獲得國際陶藝界高度關注，本屆共吸引38國、256位陶藝創作者參賽，參賽總件數創新高，國際投件數亦首度超越國內，顯示競賽已累積良好國際口碑。

「金獎」由西班牙瑪爾塔・阿瑪達(Marta Armada)以《大西洋咖啡》脫穎而出，作品以淡雅的青瓷色調結合紅、藍線條，高挑的咖啡壺與環繞杯身的細長條紋，造型宛如跨越空間的橋樑，將喝咖啡的日常儀式與浩瀚的大西洋緊密連結。Marta Armada表示，她希望透過陶瓷呈現海邊沉思的時光，讓觀者彷彿在一杯咖啡中，感受大海的存在。

「銀獎」為日本鈴木秀昭(Hideaki Suzuki)《釉上彩繪金銀宇宙紋杯碟》，以宇宙為靈感，透過華麗絢爛的色彩呈現，營造如步入美好年代般的飲用情境。「銅獎」則由韓國雙人組吳宗甫（Oh JongBo）與姜龍圭（Kang Yongkyu）的《藍咖啡感官杯系列》獲得，作品以柔潤的杯型搭配層層堆疊的鈷藍紋樣，藍白交錯間流露如青花瓷般的靜謐氣質。創作者希望透過灌漿成形與鈷藍彩繪，重新詮釋韓國陶瓷美學，讓喝咖啡成為連結文化記憶的日常。

「銀獎」鈴木秀昭(Hideaki Suzuki)《釉上彩繪金銀宇宙紋杯碟》。(圖/陶博館提供)

「銅獎」吳宗甫（Oh JongBo）、姜龍圭（Kang Yongkyu）《藍咖啡感官杯系列》。(圖/陶博館提供)

3件「特優」作品同樣展現豐富創意。臺灣李慧文《反星》以全程不施釉的柴燒手法，透過木灰與火焰的自然作用，呈現層次多變的肌理與色彩。希臘狄奧多拉・齊拉科格魯 (Theodora Tsirakoglou)《印記》運用簡潔幾何造型與陶瓷透光特性，凸顯細膩紋理之美。中國大陸解丹寧《泥之珍革：咖啡杯套組》則以陶土模擬珍稀動物皮革質感，並依不同咖啡種類設計尺寸，兼具實用與趣味。

國際咖啡杯大賽即日起至4月26日於陶博館1樓陽光前廳展出。歡迎民眾走進陶博館，感受人與器物之間的溫度與情感，在日常生活中品味藝術與設計的美好。更多展覽資訊請至陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw 及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum 查詢。