以雙腳丈量土地 大隆田生態園區精彩導覽展現新魅力





綠意盎然的大隆田生態文化園區日前迎來一場結合自然、生態與人文的精彩旅程！由市府都發局主辦的《棲地共築：隆田森林散策》導覽活動，吸引各地民眾、生態愛好者與地方志工踴躍參與。當日現場氣氛熱絡、互動溫馨，為秋日的大隆田注入滿滿的人文與生態能量。

市府都發局表示，本次活動結合了「大隆田景觀改善第二期工程」的成果與園區軟體推廣，不僅讓大家看見硬體建設的轉變，更能親身體驗園區如何透過導覽、藝術與文化互動重新活化。參與者以雙腳丈量土地，在行走與感受之間，重新發現隆田的魅力。

活動以「生態園區 × 街區散策」雙路線進行，讓民眾從不同角度探索隆田的故事。第一組由林士欽老師帶領，從園區入口出發，沿途介紹園區生態特色、設計理念及濕地動植物的分布與共生關係；竹編藝術家劉哲安老師也分享作品《躼跤紅跤痕（lò-kha âng kha-hûn）》的創作概念──以柔韌的竹材象徵濕地的生命力，讓參與者驚嘆「原來生態也能這麼有藝術感！」

第二組則由陳敏羣老師領隊，展開「官田街區散策」。隊伍從園區出發，一路走訪隆田市場與火車站，穿梭於巷弄與街區之間，聆聽隆田的發展脈絡與地方故事。老師以深入淺出的方式講述歷史，讓參與者彷彿走入時光隧道，重新感受園區與社區間緊密的生命連結。

導覽約一小時後，兩組隊伍交會並交換路線，完成一場「自然與人文交織」的雙重體驗。最後，所有人齊聚園區東北角的「社區之森」，參與壓軸的拓印與絹印手作活動。大家利用現場撿拾的落葉，將葉片拓印於帆布袋上，創作出屬於自己、獨一無二的自然紀念品，成為這場秋日散策最美好的收尾。

