以青春為序、以樂聲為光 嘉義用音樂訴說城市故事

CYO《協奏青春 樂響嘉義》音樂會活動海報

地方中心/綜合報導

嘉義市青年管弦樂團將於2025年12月14日（日）下午14時30分，在嘉義市政府文化局音樂廳舉辦「協奏青春 樂響嘉義」音樂會，樂團以一場融合古典與現代的音樂盛宴，為城市注入滿滿青春能量，節目以多元曲風與動人樂章，帶領觀眾展開一段跨越時空的音樂旅程，展現嘉義在地音樂能量與文化魅力。

本次音樂會選曲將以豐富多彩的曲目呈現，開場由貝多芬《科里奧蘭序曲》揭開序幕，其磅礡氣勢與戲劇張力將為整場音樂會奠定壯闊基調。為拓展學員視野並強化與專業音樂家協作的演出經驗，特別邀請到曾獲義大利Città di Barletta國際音樂大賽首獎的鋼琴家陳昱諺共同參與演出，領奏柴可夫斯基《降b小調第一號鋼琴協奏曲》第一樂章，以浪漫旋律與澎湃能量為演出增添亮點，也讓團員在與專業音樂家的協作中獲得寶貴的實戰經驗。

廣告 廣告

接續登場的是身兼樂團團員與助教的長笛家蔣杰羲。他在指導團員提升演奏實力的同時，也持續自我精進，本次更將以協奏者身分與樂團合作演出夏米娜德《長笛小協奏曲》，以明亮通透、極富歌唱性的音色呈現法式音樂的優雅與細膩。節目中段則由作曲家李哲藝改編的皮亞佐拉《自由探戈》詮釋濃烈節奏與拉丁律動，瞬間點燃現場氣氛，展現古典與現代交融的多元風貌。音樂會尾聲以安德森兩首經典作品《號角手的假期》與《聖誕慶典》劃下句點，前者以幽默旋律呈現銅管樂手的高超技巧，後者則以溫暖喜悅的節奏為演出收下節慶般的歡騰尾韻。

市長黃敏惠表示，嘉義市始終以教育與文化扎根城市發展，而嘉義市青年管弦樂團更是城市藝術能量持續累積的重要象徵。多年來，樂團透過定期排練、音樂營及成果展演等多元課程，持續深化青年音樂教育，讓更多孩子能在完善的學習環境中茁壯成長。她也表示：「音樂不僅是藝術形式，更是一種跨越世代的語言。看到青年學子以熱情與實力詮釋每個樂章，就是嘉義城市前進最美的證明。」她期盼藉由更多藝文活動的推動，讓嘉義成為一座「看得到文化、聽得到感動」的城市。

文化局局長謝育哲表示，適逢嘉義建城321年，市府以「320+1」為主軸推動嘉義市城市博覽會活動，透過文化整合與公共參與展現永續城市的核心精神。「協奏青春 樂響嘉義」音樂會不僅是青年音樂人才的重要展演舞台，也是嘉義文化量能的具體呈現。期盼藉由藝術的力量，讓市民在日常生活中更加深刻地感受城市文化的厚度，共同形塑更具魅力與活力的嘉義。

從古典到現代、從浪漫到熱情「協奏青春 樂響嘉義」將以音符串起城市的青春脈動，讓樂聲成為嘉義最動人的光芒。本音樂會採免費索票入場，即日起每週二至週日上午9時至17時於嘉義市政府文化局一樓服務臺開放索取，數量有限，索完為止。嘉義市青年管弦樂團誠摯邀請市民一同走進音樂廳，感受最真摯的藝術能量。更多樂團相關資訊敬請持續鎖定樂團Facebook粉絲專頁【CYO嘉義市青年管弦樂團】：https://www.facebook.com/CYO.CHIAYI/?locale=zh_TW