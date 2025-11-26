以青面之姿守護下寮 女代巡之威保衛地方

節目中心／綜合報導

想必大家一定都聽過【代天巡狩】這詞，一開始代天巡狩是指在於巡按代替天子巡視地方，察看政事。後者在民俗圈里代天巡狩更延伸為奉玉皇大帝指命的神明巡視人間的善惡，保佑地方的這些神明，更有一定的信仰圈!

（下寮順寮宮菁埔夫人／寶島神很大提供）

一般來說無論是在迎王期間我們時常可以看到代天巡狩的出現，但是我們卻很少耳聞過代天巡狩由女性神祇所擔任，這次來到雲林縣海線的下寮村的據說這裡有一位青面女代巡坐落在這裡的庄頭廟順寮宮!

（土城瑞天堂菁埔夫人／寶島神很大提供）

順寮宮的主神是菁埔夫人，這尊菁埔夫人的來歷可謂是相當特殊，跟據廟方透露祂是當時候由二品夫人請來的代天巡狩，為了平定下寮水流屍以及地方安寧等問題而坐落於此鎮壓，菁埔夫人最為人驚豔的是在於祂的臉蛋上是tiffany綠的高級顏色，以及身揹均一色的五方旗有著與一班女性神祇不同的反差感!

（菁埔夫人聖誕繞境 下寮居民全出動／寶島神很大提供）

究竟這尊青埔夫人有什麼樣的魅力可以讓居民對祂信服萬分呢!千萬要鎖定本周三晚上10:15分寶島神很大!帶大家認識一下這位號稱東方雅典娜的故事!

