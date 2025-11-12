以音符寄深深父子與父女情 鴻心不散音樂會追思創辦人暨悠然山莊30周年
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導
「鴻心不散．用感恩心相聚，在樂聲中懷念。」由財團法人樹河社會福利基金會與財團法人鴻彬教育基金會及佳美貿易公司共同舉辦的「鴻心不散音樂會」以追思與感恩為主題。創辦人之女樹河基金會董事長許秀子，並以薩克斯風獻曲向父親許鴻彬致上懷念與感恩，呈現跨越兩世代的父女情深，同時懷念創辦人夫人許陳銀與洪碩伯榮譽董事長。本次音樂會亦適逢悠然山莊安養中心成立30周年，以音符作為紀念，在溫柔的旋律中回望足跡、致以追思。
創辦人許鴻彬一生敦篤仁厚，善行不輟，不僅創立「佳美貿易」，更以「誠」為立業之本，育才無數，開啟後代承繼志業之路。創辦人夫人許陳銀則以慈愛與堅定，陪伴創辦人一路前行，成為家族與基金會最深的底蘊。1995年，秉持著「以愛與關懷，成就尊嚴晚年」的信念，許鴻彬創立「樹河基金會」並設立「悠然山莊安養中心」，提供長者安適而自在的生活環境。
今年適逢悠然山莊30周年，象徵初衷未改、承諾永續。2024年，許陳銀與洪碩伯兩位長者先後辭世，基金會以音樂會作為追憶與致敬，將深情與思念化為溫暖的樂音，在眾人心中長存。
音樂會由多位知名音樂家與演唱者演出，包括知名小提琴家 蘇顯達與鋼琴家翁重華，演出經典名曲也包括《荒城之月》、《紅蜻蜓》、《新天堂樂園》、《似曾相識》等深具情感色彩的作品，藉由旋律喚起回憶與情感。
其中《荒城之夜》是創辦人夫婦約會時代的記憶，《紅蜻蜓》曲中回憶15歲小姑娘遠嫁他鄉，才讓媽媽18歲嫁入許家10個兄弟姊妹憶起當時娘家的感受！直到104歲離開往生前三天還在唱這首歌！總共86年在許家！。《月亮代表我的心》是洪碩伯最喜歡的曲子，開頭由遠在美國的孫女清唱，表達對阿公的思念。國小四年級的小孫小Ethan也上台演出小提琴，並承諾明年要用阿公致贈的小提琴來演奏。
中場後，由蘇顯達領銜的12人絃樂團演奏葛利格《霍爾堡組曲》，旋律層次遞進，彷彿回望時間長河。隨後由男高音鄧吉龍演唱《雪落》、《我們在一起》，以歌聲傳遞溫柔與思念。《雪落》也讓許秀子想起當初父親给她的責任，他就勇敢的一肩承擔！
壓軸曲是由許秀子與Henry、敖曼冠合作演出，以薩克斯風吹奏《千風之歌》，作為追思段落的核心，象徵歲月如風，生命不曾真正離去，寄寓思念延續與情感不散。該段落為音樂會的重要情感層次，呈現深厚的父女情與家族間情感傳承。
主辦單位表示，音樂會希望在沉靜與純粹的聲音中，讓親友、長者與社會大眾在場域中共同追憶、相互陪伴，將思念與感謝以音樂的方式呈現。「鴻心不散音樂會」將在13日晚間7點30分在誠品表演廳登場。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
【有影】賠本30載只為打造南台灣長者第二歸宿 悠然山莊成尊嚴養老新典範
【有影】肩負父親大願成就悠然山莊30年 大慧法師盛讚許秀子「人間菩薩」
