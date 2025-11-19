以風土入菜、以香氣寫記憶 花蓮太平洋溫泉季推出「食‧泉旅料理實驗室」打造五感體驗

▲「食・泉旅料理實驗室」現場，由在地職人帶領調製結合茶葉與鮮奶的飲品「花蓮珍力量」。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2025 花蓮太平洋溫泉季在今年推出全新企劃——「食‧泉旅料理實驗室」，將花蓮山海風土、地方農產與溫泉文化以更生活化、體驗式的方式呈現。活動將於週日（11/23）在瑞穗虎爺溫泉會館登場，結合風土調飲、晶泉浴鹽 DIY 與在地風味餐盒，讓參與者透過親手調製飲品與香氛，用味覺與嗅覺深刻感受花蓮的土地表情。今年溫泉季同步推出「花湯食光」季節限定餐飲，與瑞穗、安通溫泉區業者及農產職人攜手打造「溫泉季限定款便當」，希望讓旅客從餐桌到泡湯，都能品味到花蓮的獨特氣息。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的食材世界知名，從蜜香紅茶、鮮乳、咖啡、金針花到馬告等優質農產，將透過本次溫泉季的「食・泉旅料理實驗室」以及「花湯食光」季節限定餐飲計畫，讓參與者在DIY體驗中感受花蓮土地的豐富與溫度。其中「食・泉旅料理實驗室」現場將由在地職人帶領調製結合茶葉與鮮奶的飲品「花蓮珍力量」，並以金針花與茶葉製作「晶泉浴鹽」，讓遊客能親手調配出帶著山林香氣的手作浴鹽，透過味覺與嗅覺把花蓮的味道與香氣深刻在記憶中，通通帶回家。

此外配合溫泉季活動同步推出的「花湯食光」季節限定餐飲計畫，將串聯瑞穗與安通溫泉旅宿業者及在地農產職人，打造專屬的「溫泉季限定款便當」。旅客於活動期間入住合作旅宿，即可加購品嚐。便當內容包含四款主菜（黑豚燒、醬燒牛五花、柚香雞腿排、蜜燒鴨胸）擇一，搭配海霧鮮蔬涼拌、溫泉溏心蛋、山野旬時蔬、在地選米或風味麵，以及甜點與飲品，以節氣風味展現花蓮溫泉區的飲食特色。花蓮縣政府歡迎喜愛旅遊、手作與風土文化的民眾踴躍報名參加，活動免費參與、名額有限，邀請大家一同在瑞穗以五感體驗花蓮的獨特魅力。（照片：花蓮縣政府提供）

活動詳情請上「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw

「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service