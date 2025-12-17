以風土書寫城市 以茶韻連結典藏——《島座》× 嘉義市博 320+1 × 國立故宮博物院 聯名推出「Tea御系列」打造文化跨界新典範

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府以「320 +1 城市博覽會」為契機，推動城市文化升級，以「共創、共好、共融」為核心理念，向外界展現嘉義獨有的生活風貌與文化底蘊。今年，《島座》受邀參與城市博覽會形象合作，並攜手國立故宮博物院，共同推出三款跨界限定選品──「Tea御寶－台灣精品原葉茶包禮盒」、「Tea御饌－阿里山烏龍茶地瓜酥」、「Tea御麵－台灣彩虹麵」。以嘉義山海風土與台灣茶文化為基礎，傳達城市精神與文化故事，為本屆博覽會獻上一份兼具文化象徵、品味價值與城市記憶的代表性選物。

廣告 廣告

以高山茶韻為靈魂，凝鍊嘉義山色與時光風味。《島座》以台灣高山茶作為品牌核心精神，選用由嘉義山脈與湖光孕育而成的阿里山高山烏龍茶與日月潭紅玉紅茶──兩款深受國際肯定的精品茶種。茶香花氣優雅，層次深邃，蘊含山嵐與日照的自然韻味，使「Tea御寶－台灣精品原葉茶包禮盒」成為此次聯名系列的風味主軸。手採原葉立體茶包完整保留茶菁結構，讓茶湯釋放山頭香氣，呈現嘉義山林的風土與氣息，成為本屆市博最具指標性的風味伴手禮。

產品以自然為唯一配方，忠實呈現土地本色。「320+1 城市博覽會」所強調的不僅是城市再設計，更是生活方式的再定義。

《島座》延續品牌「天然原料、不加一滴水」的製程哲學，以原食材作為唯一語言，堅持無防腐劑、無人工添加物、零色素與零精製澱粉，讓食材與土地的原生風味自行說話。品牌結合嘉義的山海風土、生活步調與人文氣質，以當代美學包裝呈現，形成兼具文化故事性與實用價值的城市伴手禮選物。

讓土地的色彩自然呈現，將嘉義文化帶回家。聯名系列商品從原葉茶包、台灣彩虹麵到阿里山烏龍茶地瓜酥，完整呈現嘉義自然色譜與層次味覺。包裝設計以「看見嘉義、感受嘉義、把嘉義帶回家」為核心概念，呼應城市博覽會倡議的「讓文化走進生活」。透過品牌細膩的食材哲學與設計語彙，《島座》將嘉義的自然紋理與文化記憶融入每項選品，使品牌成為本屆「文化 × 風土」精神最具代表性的合作夥伴之一。

跳脫典藏既視感：以當代設計語彙重構故宮 × 嘉義的文化新象。本次聯名視覺由同心圓製作張伊增設計師偕同策畫，並與島座品牌總監黃鈺真深度討論，在反覆推敲文化語彙與城市精神後，最終確立「跳脫典藏既定想像」的核心方向。團隊以故宮典藏為靈感源點，卻不拘泥於傳統文物符號的重複再現，而是透過更具當代氣質的線條、構圖與色彩語彙，將嘉義城市的活力、土地紋理與文化溫度融入設計之中。

此設計語彙既向故宮的經典致意，又保留嘉義的生活質地，使每件選品擁有跨越典藏「神聖距離」的親和力與時代感。不僅重塑典藏藝術的視覺，也讓嘉義城市美學在新的文化場景中被重新理解與重新記憶。這是一種從文化對話延伸出的設計實驗，使本次聯名商品不只是伴手禮，更是承載城市 DNA 的當代美學作品。

此次跨界合作象徵地方品牌、國家級文化機構與城市博覽會攜手打造的文化交流新模式。《島座》期望透過聯名選品，使更多遊客與市民能在日常使用中，感受嘉義的文化溫度、理解土地價值，並讓「320+1 城市博覽會」的核心理念在生活中持續流動、擴散與深化。

「Tea御寶－台灣精品原葉茶包禮盒」等商品，即日起於島座官方網站、昭和J11咖啡館、昭和十八J18 -嘉義市史蹟資料館、Kano遊客中心-嘉義之森Jmori 正式販售，後續將上市「故宮精品網路商城」登場。

圖：今年，《島座》受邀參與嘉義市320+1城市博覽會形象合作，並攜手國立故宮博物院，共同推出三款跨界限定選品──「Tea御寶－台灣精品原葉茶包禮盒」、「Tea御饌－阿里山烏龍茶地瓜酥」、「Tea御麵－台灣彩虹麵」。以嘉義山海風土與台灣茶文化為基礎，傳達城市精神與文化故事。（記者吳瑞興翻攝）