即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」（Wang Fuk Court）26日發生30年來最嚴重的大火，至少造成128人死亡、79人受傷與200人失聯，台北市長蔣萬安昨（28）日特別取消上午原定行程，親自主持跨局處策進會議。蔣萬安今（29）日上午受訪時透露，針對建物外牆的整修或防護網，下週專家會議將具體提出是否強制使用「防火材質」，同時也會考慮建物整修外牆所架設的鷹架，能否全面禁用「竹製棚架」。





廣告 廣告

今早8時30分，蔣萬安在台北市副市長林奕華等人的陪同下，出席台北市建安國小70週年校慶，並於行前短暫接受媒體堵訪。

記者提問，您昨天說要稽查老舊建物，而香港的大火有一部分是因「消防警鈴失效」的問題，台北市老舊建物非常多，是否也要一起來進行稽查跟列管？

對此，蔣萬安表示，針對不同場所的警報設備，台北市政府消防局每年都會做定期稽查；而關於這次大火，市府昨日上午也召開跨局處會議，檢視台北市哪些部分可以做得更好，他昨天有在議會表達過，針對建物外牆整修與防護網，下週專家會議也會具體提出未來是否就強制使用防火材質。

對於外牆整修建物的鷹架架設，蔣萬安則強調，未來也可以思考就全面禁用「竹製棚架」，上述都是針對目前香港火警掌握的相關訊息所做的，目的就是要避免台北市未來發生這樣的事。

記者關心，台北市的危樓被列為防空避難所，多久可以盤點完成？對此，蔣萬安則說，昨天他在市議會也已要求建管處及警察局，即刻進行全面的清查盤點以及更新。





原文出處：快新聞／以香港大火為鑑 蔣萬安：北市研議全面禁用「竹製鷹架」

更多民視新聞報導

最新／黃仁勳來台談T17、T18？蔣萬安抿嘴微笑「這樣說」

藍白擬邀賴清德國情報告 蔣萬安跟進喊：本就應說明清楚

香港大火／5級火災釀死傷！「管理員做1事」成住戶逃出關鍵

