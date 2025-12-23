以骯髒齷齪成名！凱莉「被羞辱也要繼續講」：把否定變成最好笑的反擊

記者宋亭誼／台北報導

2025年凱莉全新脫口秀專場《壞媽媽 Bad Mom》正式登場。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

站立喜劇演員兼知名Podcast主持人凱莉，2025年全新單口喜劇專場《壞媽媽 Bad Mom》正式登場，直球對決母職焦慮與社會審美，用笑聲拆解「好媽媽」的完美想像，一句「你覺得自己不夠好？那是你沒看過凱莉帶小孩」，直接戳破育兒世界的偽善濾鏡。

凱莉脫口秀專場《壞媽媽 Bad Mom》日前在高雄演出引起熱烈迴響。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

凱莉笑說，其實從來不覺得自己壞，直到被不熟的人質疑才開始滿頭問號，「像是被警衛問：妳怎麼每天出門上班？是爸爸在顧小孩嗎？」讓她忍不住反問：「給爸爸顧到底有什麼問題？我開始懷疑不是我壞，是他們腦袋壞掉。」一段段日常吐槽，道出無數職場媽媽的心聲。

廣告 廣告

《壞媽媽》不只是在罵世界，更是對母親真實狀態的超誠實紀錄。凱莉分享最近最荒謬的當媽日常，不是什麼大事件，而是「完全失去時間感」。她坦言，現在被工作與育兒塞滿，「昨天在做什麼真的想不起來」，一堆工作、育兒瑣事輪番上陣，腦袋長期呈現「空白模式」，連今天要講什麼笑話都來不及思考。這種忙到沒空崩潰、也沒空整理情緒的狀態，被她轉化成舞台上最狠也最真實的笑點，讓所有爸媽都能邊笑邊點頭：「對，我也是這樣活著。」

2025年凱莉脫口秀專場《壞媽媽 Bad Mom》祭出猛男伴舞，讓觀眾大飽眼福。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

身為單口喜劇演員，凱莉也不避諱談「不好笑」的時刻。她直言，被質疑段子失敗早就是家常便飯，「笑話本來就有很炸、也有很失敗的時候」，但自從生過小孩後，對尷尬的耐受度直接升級。她用最凱莉式的比喻表示：「沒有什麼尷尬，能比褲子脫下來、醫生護士全部來你下面挖一挖，幫你把小孩生出來還要你用力更尷尬。」一語道破當媽媽之後，人生已經沒有什麼好怕的了。

談到最羞辱的評論，凱莉笑說，身為「以骯髒齷齪成名」的喜劇演員，最狠的一句不是被罵不好笑，而是「你只剩一張嘴」。她自嘲，離開約炮市場十幾年、進入媽媽宇宙後，外界總愛質疑她講的都是假的，但她選擇照單全收，「那我就想辦法，在這個媽媽角色裡，想出驚天動地的笑話。」《壞媽媽》不是抱怨人生，而是把所有質疑、羞辱與疲憊，全部熬成最好笑的段子。

更多三立新聞網報導

才宣布懷孕！夏于喬爆「官司纏身6年」 遭女網友求償百萬

賀瓏嫌「太胖X不下去」！天殘15年閨密開轟 再抖勁爆內幕：我也忍不了

福原愛挺孕肚再婚！昔自爆奪走「網球王子」第一次 超狂情史曝光

許允樂閃婚李玉璽！昔昏迷6hrs「腦出血」失憶 交代前夫張兆志遺言

