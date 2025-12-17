生活中心／綜合報導

英國職業足球俱樂部狼隊，中資接手後，戰況每況愈下，今年16輪聯賽結束了，狼隊一場都沒贏過！隊伍恐怕面臨被踢出英超的危機，種種狀況引爆球迷怒火。直接在場邊舉起台灣國旗，抗議中國老闆，要求他趕快退出狼隊經營。

英國足球狼隊老闆JeffShi：「這賽季三場比賽過去了，狼隊都輸掉比賽，你對於這個賽季會擔心嗎，不。」

英國職業足球俱樂部狼隊，這個賽季戰積慘淡。不只前三輪賽事，輸到脫褲，16輪聯賽過後，本季首勝，還沒開胡！慘在英超中墊底。球團老闆JeffShi不擔心，但球迷已經坐不住。

廣告 廣告

以魔法攻擊中國! 英超狼隊球迷"舉台國旗" 嗆:中國老闆滾蛋

青天白日放狼頭上，搭上紅底（圖／民視新聞）觀眾席球迷高舉旗幟，就想問一句球團計畫在哪裡？仔細看這旗幟，不是狼隊常見的黃底黑狼圖樣，青天白日放狼頭上，搭上紅底，如果還不夠明顯，那這張，嗆聲意味，就很濃厚！

球迷直接舉起一大一小台灣國旗，旁邊白布寫上shiout，要球團老闆JeffShi快滾蛋。英國球迷抗議，卻舉台灣國旗，原來狼隊主席是中國人，而且還是還是復星國際的副總裁。

以魔法攻擊中國! 英超狼隊球迷"舉台國旗" 嗆:中國老闆滾蛋

球迷直接舉起一大一小台灣國旗，旁邊白布寫上shiout，要球團老闆JeffShi快滾蛋（圖／民視新聞）粉專MezzalaFootball成員朱先生：「（球團）近兩年的投入變少，然後又賣出很多的主力球員，然後變成就是成績每況愈下，有機會是英超歷史上，就是最慘一年的一個球隊，現在就已經很大的機會，他們明年要降下去這個英格蘭的冠軍聯賽，就是真的英超的下一級。」

為了抗議中資收購球隊後，試圖引進中國球員，成績還每況愈下。英國人以魔法攻擊，更有台灣旅客，在倫敦地鐵上，遇到狼隊球迷，對方開心打開台灣國旗，秀一波。讓不少網友直呼，中國搞戰狼外交，搞到英國市井小民都知道要拿台灣來氣中國！

台北市議員（社民）苗博雅：「這是我們第一次，看國外的足球賽這麼久，竟然看到青天白日滿地紅旗，飄揚在英超的觀眾席上，那這其實也顯示了，這個中國的霸道無理的作風，其實現在在全世界各地，引起越來越多反彈。」

作為資深足球迷，苗博雅撿到槍，中國越壓霸，反而更讓國際意識到民主台灣，素質之高，難能可貴。

原文出處：以魔法攻擊中國! 英超狼隊球迷"舉台國旗" 嗆:中國老闆滾蛋

更多民視新聞報導

幼兒園「畢旅4天3夜」目的地在中國！驚人收費掀網議

張韶涵遭酸「精靈變大媽」！今昔反差網全看傻

接受「Visegrád24」專訪 陳明祺示警：中國野心不止於台灣

