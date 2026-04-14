以黎停火談判在即 真主黨稱不會遵守任何協議結果

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一名黎巴嫩武裝團體真主黨(Hezbollah)官員13日表示，真主黨堅決反對黎巴嫩和以色列在美國的直接談判，並且不會遵守雙方可能達成的任何協議。

真主黨政治委員會的成員薩法(Wafiq Safa)在黎巴嫩和以色列的駐美大使將在華盛頓舉行會談的前夕發表上述言論。這將是黎巴嫩和以色列這兩個沒有外交關係的國家的代表，數十年來首次面對面會晤。

薩法告訴美聯社：「對於黎巴嫩和以色列敵方的談判結果，我們完全不感興趣，也不在乎。」

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薩法在與國際媒體進行的罕見訪談中表示：「我們不會被他們同意的內容約束。」

黎巴嫩官員正試圖在美國的談判中，促成以色列與真主黨之間的停火。

在此同時，以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示，目標是解除真主黨的武裝，以及黎巴嫩與以色列達成和平協議。尼坦雅胡發言人貝卓西安(Shosh Bedrosian)13日表示，不會對真主黨停火。

另一方面，美國與伊朗上週末在巴基斯坦舉行的和平談判，伊朗尋求將黎巴嫩納入與美國和以色列可能達成的停火協議中，但美國堅持黎巴嫩不在停火範圍內。

在德黑蘭和華盛頓8日宣布停火的幾個小時後，以色列對黎巴嫩各地發動了超過100次攻擊，包含對貝魯特市中心人口密集的住宅區與商業區。

儘管美伊會談未果，薩法表示，真主黨已得知伊朗「成功促成黎巴嫩首都貝魯特整個行政區，包括貝魯特南部郊區達希耶的停止攻擊」。達希耶是真主黨大本營。

自8日以來，以色列對貝魯特及其南部郊區的空襲已經停止，但黎巴嫩南部的激烈戰鬥仍在持續。(編輯：鍾錦隆)