以黎歷史性會談 真主黨未出席

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親伊朗的真主黨，在中東戰事當中，不斷增加區域動盪不確定性，不但表明不會遵守以黎之間的任何協議，以色列與黎巴嫩，舉行歷史性首次面對面談判，真主黨仍在談判前加大力度砲火攻擊以色列，讓以色列在會談後仍拒絕停火黎巴嫩，因此以黎雙方可能就商定的時間與地點，進一步再談判。這時美方也傳出未來兩天將主導與伊朗重返談判桌。

以色列與黎巴嫩在華府，舉行30多年來首次直接會談。

美國國務卿 盧比歐：「我們今天在這裡的期望，是要開始著手努力，這是個過程，而非一次性活動。」

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美國國務卿盧比歐呼籲雙方，把握歷史性機會促成和平。

以色列駐美大使 萊特爾：「我們設法使黎巴嫩脫離，伊朗主導的真主黨占領勢力。」

但親伊朗武裝組織真主黨，正在黎巴嫩南部，與以軍交戰，不但呼籲取消談判，直指會談徒勞無功，也表示不會接受任何協議。

真主黨甚至在談判前就發動24次攻擊，也直接缺席會談。

聯合國秘書長 古特瑞斯：「沒有人指望今天的會談，能解決所有問題。」

黎巴嫩在以色列空襲下，超過2000人死亡，百萬人流離失所，如今以黎在1993年以來首次直接會談後，同意進一步再次談判，美國也傳出，副總統范斯將主導第二輪與伊朗在巴基斯坦，針對雙方立場分歧的鈾濃縮暫停時間表與重開荷莫茲海峽進行談判。

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