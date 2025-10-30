以黑白灰築一座都市深處的森林！36坪新成屋化山景為設計元素，勾勒恰到好處的生活景致
編輯 張若蓁｜圖片提供 諾禾空間設計 上碩室內裝修
小編帶你看好宅
坐落於台北市文山區的36坪新成屋，由諾禾空間設計與上碩室內裝修攜手打造，以雲霧繚繞的山巒為題。以黑、白、灰三色構築俐落的空間框架，再以柔弧修邊隱喻山巒起伏意象，讓光影於室內自由流轉、與生活節奏共舞。在都市叢林之中，為屋主一家打造一處靜謐而安然的棲居之所。
入室玄關以灰色石紋鋪陳基底，象徵大地沉穩的力量；牆面與櫃體覆以純白，如同雲霧靜靜沈降於山巒之間，營造柔和而純淨的氛圍。弧形收邊於銜接處自然展開，不僅引導動線，也勾勒出流暢的視覺過渡。機能規劃上，設計師於櫃體中段配置穿鞋椅，在有限空間中將機能最大化。客廳中的白色沙發以柔順曲線描摹雲霧姿態，呼應山巒間的輕盈律動；特殊塗料鋪陳的電視牆，以弧形轉折連接兩側櫃體，象徵山勢起伏層疊。上方收納櫃體延展至天花，不僅完善機能，更在比例與美感間取得和諧平衡。
開放式餐廳於側邊規劃一座餐水櫃，帶有門片的設計，提升收納的便利性與整體美學。而半開放式廚房由黑玻拉門分界，避免油煙與噪音侵擾，也能兼具採光效果與互動性。半開放式書房由半牆與玻璃拼接，兼顧通透與獨立性，在家辦公閱讀也能與親友相伴，公領域空間尺度也自然延展放大。
小編的最愛
通往主臥的入口以隱藏門設計融入牆面，透過色彩與材質的延續，使門扇自然成為空間的一部分，維持整體視覺的純淨與和諧。臥室以純白為基調，展現靜謐柔光的氛圍；床尾立面設置頂天立地的系統櫃，俐落線條中點綴古銅金屬元素，於細節間展露精緻質感與收納機能的兼容並蓄。更衣間以長虹玻璃門相隔，透光不透影的設計使光線得以延伸入室，讓梳妝與更衣時光更顯優雅、自在且舒適。
諾禾空間設計 上碩室內裝修／張家翰、謝崇孝
地址：台北市大安區復興南路二段210巷11號1樓
電話：02-27555585
Email：noir.espace@msa.hinet.net
網站：http://www.noir.tw
