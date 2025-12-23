以黑白編織單身生活節奏，27 坪老屋蛻變現代風宅邸，打造留白與質感並存的自在日常

編輯 Yuwei｜圖片提供 樂沐制作空間設計

面對一間歷經歲月的 27 坪老屋，設計團隊選擇以「留白 × 黑白對比 × 材質細節」為核心語彙，為屋主打造一個能讓生活節奏自然流動的現代單身宅。整體空間捨去冗余裝飾，以俐落線條與沉穩色調串起動線，使老屋原本的侷促感逐步消散，轉化為乾淨、平靜又富有個性的生活場景。



公領域以開放格局貫穿客廳與餐廚，使視線與光線得以自由流動。屋主偏愛的黑白風格在此成為舞台主角：黑色沙發、黑色長桌、深色家飾搭配純白立面，呈現清晰又沈著的空間性格，而非生硬冷調。



客廳以大片採光作為亮點，柔和光影落在亮面皮革沙發與木紋地板上，讓精緻與溫潤在視覺中交錯。電視牆以內縮式框架設計修飾了立面比例，將機能藏於其中，使整體畫面乾淨俐落。同時天花板透過局部木質、局部平整的白色面，巧妙的引導出空間重心與動線。



走向餐廚區，黑色木紋餐桌以透明桌腳呈現輕盈的視覺效果，即便桌體沈穩，也不會造成壓迫。搭配黑色椅款與俐落吊燈，讓餐廚空間兼具設計感與實用性。廚房以白色為基底搭配深色家電，層次感自然浮現，不需過多語彙，即能展現現代風的純粹性。



臥室則以柔和木色作為主軸，搭配沉穩的床具、簡練燈飾，使休息空間回歸最直覺的平靜。推開滑門後，光線沿著窗邊灑落，室內與公領域的氣息自然串起，讓單身生活更顯自由、輕鬆、不受拘束。

它不是冷調，而是一種成熟、自信的節奏感——光沿著牆面滑落、家具以沉穩黑色穩定視覺、木質讓空間重新呼吸。尤其是客廳到主臥的視線連動，讓單身居住者可以依照心情調整生活場景，不受拘束、自在伸展。這是一間真正屬於「一個人也要好好生活」的宅邸，每一角落都透露著餘裕與質感。

樂沐制作空間設計／陳聖元、黃子庭

地址：台北市大安區臥龍街145-1號1樓

電話：02-27328665

Email：service@themoo.com.tw

網站：http://www.themoo.com.tw

