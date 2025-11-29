以齊柏林之名持續看見台灣！福衛八號首顆衛星成功上空入軌...網友感動直呼：意義無與倫比

福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）今（29日）凌晨搭乘太空探索公司「SpaceX」獵鷹九號火箭的航班成功發射升空，順利進入預定軌道，於上午首度通過台灣上空。「齊柏林衛星」為第一顆發射升空的衛星，外界相當矚目，許多一同追蹤的網友也對發射成功相當感動，直呼「齊柏林先生能夠持續在天際看見台灣，這個意義無與倫比。」

國家太空中心在Threads發文提到，「看見．齊柏林基金會」董事齊廷洹先生也共同關注齊柏林衛星發射情形，他表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，用更高的解析度讓台灣人看見家園。

總統賴清德也在國家太空中心發文底下留言，「感謝所有為台灣太空產業努力的朋友，也特別謝謝投入福衛八號計畫的工作團隊以及產學研夥伴們，你們是最棒的！」；副總統蕭美琴也留言，「感謝所有團隊夥伴在經過許多難關之後，終於順利將齊柏林衛星送上太空，好事多磨，令人感動！」



很多一同追蹤衛星發射狀況的網友表示，「好感人！齊柏林先生能夠持續在天際看見台灣，這個意義無與倫比」，「現在在等齊柏林衛星入軌，真的太感動了」，「感謝無悔付出的科學家們，以及支持產業的官員及民代」，「又是新高度、新的視角，台灣福衛給了看得見的台灣！」



目前國家太空中心更新狀況，指出齊柏林衛星與台灣地面站通聯時間為12分鐘，通聯情形良好；衛星整體情況大致符合預期，姿態大致穩定，衛星電量也開始上升，後續會依序進一步測試主、備援系統。



國家太空中心說，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。後續作業規劃上，預計一週內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，也嘗試啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能；一個月內調校衛星運作狀態；約三個月後可望開始上傳取像指令。

(圖片來源：國家太空中心)

