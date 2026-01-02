以「一中原則、九二共識」為基礎 國台辦主任宋濤：願和台灣各政黨展開國家統一協商

中國 / 武廷融 綜合報導

中國國台辦主任宋濤今(2)日以「攜手奮進 共創福祉」為題，表示向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。內文提到，2025年兩岸交流合作衝破障礙，取得一系列新進展，「越來越多台胞走出島內信息繭房，來到大陸，驚嘆大陸發展進步超出想象；越來越多大陸文化精品走進島內，引發台灣同胞共情共鳴」。宋濤更表示「願意在一個中國原則和九二共識的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商」。

中國國台辦主任宋濤今日在《兩岸關係》雜誌發表《攜手奮進 共創福祉》，表示向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。內文提到，中國國家主席習近平在新年賀詞中強調「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，宋濤表示，今天的中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興，兩岸同胞要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，團結向前、攜手奮進，共同壯大中華民族經濟，共同創造中華民族綿長福祉。

宋濤稱，2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年。這一年，兩岸交流合作衝破障礙，取得一系列新進展，台胞、台青和「首來族」來大陸人數大幅增長。「越來越多台胞走出島內『信息繭房』、來到大陸，驚嘆大陸發展進步超出想象；越來越多大陸文化精品走進島內，引發台灣同胞共情共鳴。事實證明，家人之間的雙向奔赴，誰也阻擋不了；同胞之間的血脈文脈，誰也割裂不斷。」

宋濤在文末強調，2026年中國將採取更加有力的行動，反對「台獨」分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。「我們願意在一個中國原則和『九二共識』的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的光明前景，但絕不會為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

