以、伊戰機都升空! 傳中軍機急赴伊朗送紅旗導彈 中、印出手封鎖「這航線」....

近期中東局勢持續升溫，以色列與伊朗空軍在北部地區展開高度軍事行動，地區緊張氣氛急遽升高。 圖:翻攝自X帳號@warsurveillance

[Newtalk新聞] 近日中東局勢緊張升溫，以色列與伊朗之間的空中對峙引發全球關注。據多方消息，以色列戰機在北部地區頻繁升空，進行例行巡航與戒備行動，而伊朗方面亦派出米格-29 戰機進行偵察。消息指出，目前伊朗領空已清空，雙方均處於高度空中戒備狀態。最新消息也傳出，中國急派運輸機前往伊朗，疑似是運送紅旗系列導彈。

以色列戰機在北部地區頻繁升空，進行例行巡航與戒備行動，而伊朗方面亦派出米格-29 戰機進行偵察。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal

在此背景下，中國與印尼被指可能封鎖美國 B-52 轟炸機通過麻六甲海峽與南海前往中東的航線，以防止美軍對伊朗發動潛在打擊。印尼方面則計畫採購 40 架巴基斯坦製 JF-17「雷電」戰鬥機，以加強領空防護並緩解區域緊張局勢。

葉門軍隊也已將戰備狀態提升至最高等級，以應對美國及以色列可能對伊朗發動的軍事行動。與此同時，以色列國防軍總參謀長埃亞爾·扎米爾已下令全國部隊進入高度戒備。

葉門軍隊也已將戰備狀態提升至最高等級，以應對美國及以色列可能對伊朗發動的軍事行動。 圖:翻攝自X帳號@GlobalIJournal

此外，航班追蹤網站顯示，中國飛機已在伊朗空域暫時關閉期間飛往伊朗。伊朗外交部長阿拉格奇強調，彈道飛彈是伊朗的防禦手段，「沒有談判的空間」，並指出「既然我們需要它們來保障自身安全和防禦，為什麼要就此進行談判？」

解放軍紅旗-19 反導系統。(示意圖) 圖：翻攝自 騰訊新聞@地球村的故事