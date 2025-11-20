以「公益」為名換流量變現 王婉諭揭賓賓哥黑歷史：請大家睜開眼

賓賓哥號稱「公益網紅」，過去其實惹出不少爭議。翻攝江建樺臉書



王姓魔術師昨應邀到台中市某國中演說，校方明確表示不同意直播，想不到講座後半段，王姓魔術師的神秘嘉賓、網紅「賓賓哥」（江建樺）竟在校方未同意的情況下開直播，校長當場制止。時代力量黨主席王婉諭今天（11/20）在臉書指出，賓賓哥長期以「公益」為名換取流量變現，並細數其過往爭議，呼籲主管機關介入查辦。

王婉諭表示，賓賓哥是知名網紅，常常打著公益之名，拿著大把現金去「救濟」弱勢，但其實根本就是用「公益」在換流量變現。例如今年7月，沒有專業證照的他，擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患「剩兩週可活」，不僅影響病患，更造成家屬恐慌；8月時，他在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光。最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門。

王婉諭指出，今年10月，賓賓哥假稱自己受到「內政部警政署」邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，他根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天；今年11月，他開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。

王婉諭說：「這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？」

王婉諭提到，賓賓哥常遊走在非法勸募的邊緣，依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。賓賓哥卻常常以個人或公司名義，透過上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

此外，王婉諭提到，賓賓哥甚至曾在直播中拿出一大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來「蓋廟」的「廟金」，並聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片。這些事情絕對不符合合法勸募的要件。之前就有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。

王婉諭指出，也許賓賓哥口中的「公益」，多少還是有幫助到人的時候。但是，他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種「公益網紅」利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。主管機關應全面介入查辦，大家也要睜開眼睛，看清楚誰才是從「公益」中獲利的人。

