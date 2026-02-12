以「台灣總統」身分接受法新社專訪 賴清德再提兩岸互不隸屬：中共沒有權力併吞台灣
總統賴清德近日以「台灣總統」身分，接受國際媒體《法新社》（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題發表看法。這是他上任後首度接受國際媒體專訪，並於訪談中重申兩岸互不隸屬，強調若台灣遭到併吞，中國向外擴張的腳步將變本加厲。
賴清德表示，法新社是國際上甚具代表性的媒體，讀者遍布全球，很榮幸能夠收到法新社的邀訪，傳達台灣的心聲給全世界。希望國際社會上關心台灣議題的人，都能夠清楚了解三個事實。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。
第二，台灣經歷了38年之久的戒嚴，台灣人民犧牲奉獻，經歷過千辛萬苦，才從專制獨裁走到今天的民主時代。因此，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共產中國的挑釁。第三，如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。
被詢及台歐關係以及歐洲能為強化台灣防衛能力做出什麼貢獻時，賴清德表示，要代表台灣人民感謝歐洲國家長期以來對台灣的支持，也希望歐洲國家能夠秉持以往的精神，繼續支持台灣。歐盟在2021年通過了印太戰略，關心台海的和平穩定，並將台灣視為歐洲的重要夥伴。歐洲議會近幾年來也通過許多支持台灣的法案，特別是在2024年10月25日通過了反對中國扭曲聯合國大會2758號決議文，維護台灣主權。此外，歐洲許多國家的軍艦通過台灣海峽，用具體行動捍衛印太自由開放的區域。
賴清德提到，台灣希望與歐洲在未來能在下列幾個面向合作；第一，歐洲國家正在進行「再武裝」（ReArm Europe），台灣也正在強化國防力量，並提出國防特別預算，希望台灣和歐洲在未來可以加強軍工產業、軍工科技的合作。第二，歐洲正在進行AI大陸行動計畫，台灣也正在進行AI新十大建設。台灣非常希望能與歐洲攜手合作，在人工智慧領域共同發展，迎接全面智慧化時代的到來。
第三，歐洲是台灣第三大貿易國，也是台灣最大外資來源國，台灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，雙邊經貿關係越來越密切，希望歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，以及雙邊經貿協定，促進台灣與歐洲持續經貿發展。
賴清德提到，非常欽佩歐洲國家基於普世價值，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，台灣也跟烏克蘭人民站在一起，衷心期盼俄烏戰爭早日結束，烏克蘭人民能夠早日脫離戰爭悲慘的生活。相信歐洲有能力幫助烏克蘭成功達到目標，也相信歐洲有能力持續關注印太的和平穩定，而印太和平穩定也需要歐洲持續關注。
關於台灣政府目前提出400億美元的國防特別預算，在野黨已10次阻擋該法案通過，該如何化解此僵局，賴清德指出，為了展現台灣守護自己國家及維持印太和平穩定的決心，政府除了編列年度國防預算，又特別提出國防特別預算，希望打造「台灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動台灣的國防工業。
賴清德指出，400億美元的國防特別預算分8年編列，台灣的國防預算比起日本及韓國少很多。以台灣目前的經濟發展絕對有能力支付此筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過3％，並且在2030年之前達到占比GDP5％的目標。此項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家的利益，他有信心這項預算會通過。
針對政治僵局持續，是否擔心美國川普總統將失去耐心並質疑台灣保護自己的決心，賴清德認為，守護國家是台灣自己的責任，身為總統兼三軍統帥，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心。政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。
更多鏡報報導
長照悲歌獲憫恕！8旬老婦悶殺癱瘓50年兒 賴清德農曆年前批示特赦
白營讓步同意院版軍購條例付委 賴清德：盼朝野開議後速審
對台軍購上川習會談判桌變籌碼？賴清德：固然中國阻擋、目前軍購沒有改變
3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔
其他人也在看
學者：台灣位處防堵中國擴張主義最前線
（中央社記者溫貴香台北12日電）亞太和平研究基金會執行長董立文今天呼應總統賴清德強調台海局勢牽動印太區域戰略平衡的說法指出，中國的目標不只是台灣，不只是太平洋，而是全世界；而台灣正處於防堵嚇阻中國擴張主義的最前線，堪稱現代亞洲富爾達缺口。
日本無償提供菲律賓5具沿岸雷達 因應中國威脅監控東海及南海
日本向菲律賓無償交付5具沿岸監控雷達，總價約6億日元（約1億2323萬新台幣），以加強日菲在東海及南海的海上監視能力。 日本共同社報導，日本向菲律賓無償提供的5具沿岸監控
家有百萬工程師「睡路邊」也領不到補助 揭無家者的制度困境
2023年台灣通過《社會福利基本法》，象徵國家有責任健全社福體制。然而，調查顯示台北市只有不到十分之一的無家者符合中低收入戶資格，他們的生活開銷僅2成來自社福補助。民團分析，「家戶中心」思維讓這些因家庭而無家的人們再度因為家庭因素被排除在制度之外；同時法律制度缺乏「無家者」定義，導致政策設計看不見他們的存在、困境與需求，應進行改革。 多數無家者領不到「中低收入」補助 為什麼？ 根據台北市社會局2022年的調查，符合中低收入戶資格的無家者只占5.8%，無家者日常生活費用僅20.9%來自社福補助，凸顯理應作為扶助弱勢的社會福利資源無法有效挹注在無家者群體身上。 《社會救助法》的存在，是希望提供中低收入戶等弱勢群體在生活、醫療等方面的協助，包括居家服務、住宅補貼、急難救助等；2023年終於三讀通過《社會福利基本法》，象徵政府應致力確保社會救助、社會津貼、國民就業、社會住宅等各項社福制度之落實，促進全體國民福祉。 然而，台灣當前社會安全網的設計仍強調「以家戶為中心」，忽視家庭支持失能往往是造成「無家」的關鍵主因，形成弔詭局面—無家者因為家庭因素被迫離家，卻又因「親人擁有自身無法取用的財產」而在
中國2025年結婚登記成長10.76% 終結12年連降
（中央社台北12日電）中國民政部最新公布的資料顯示，2025年全國結婚登記676.3萬對，比2024年增加65.7萬對，成長10.76%，終結12年連降。陸媒提到，主因是當局取消婚姻登記地域限制，大力刺激婚育。
孟加拉起義後首場大選將登場 選委會看好投票率
（中央社達卡11日綜合外電報導）孟加拉2024年爆發由學生帶頭的起義，結束長達15年的專制統治，明天將迎來自那之後的首場大選，選舉委員會今天表示，預期投票率會很高。
「香港經驗」是警鐘 邱垂正：已建立應對中國「跨境鎮壓」機制
即時中心／張英傑報導中國對外擴張野心不斷，不只對台灣文攻武嚇，尤其中國國家主席習近平上任後，香港更爆發「雨傘革命」、「反修例風波」等反中活動，出現嚴重的「中港矛盾」，許多香港人跑來台灣想要呼吸自由空氣；為讓在台過年港人感受年味，陸委會主委邱垂正今（12）日與30餘位在台港人一起圍桌品嘗香港傳統盆菜，對於近來中國對香港各種限縮自由的行為，邱垂正指出，香港壹傳媒創辦人黎智英被重判事件，就是「中國加速極權輸出的警訊！」
總統賴清德接受法新社專訪 聚焦強化台灣防衛力｜#鏡新聞
我國總統賴清德在上任後，首次接受法新社獨家專訪，更向國際媒體示警，若中國武力奪取台灣，下一個遭殃的，恐怕還會有更多受害者。賴總統強調，台灣將大幅強化自身的防衛能力，並有信心國會通過高達400億美元，等於新台幣1.25兆元的國防特別預算，向美國採購關鍵武器。
照顧半世紀！8旬老婦悶殺癱瘓兒 賴總統年前批示特赦｜#鏡新聞
3年前，台北一位8旬的老媽媽擔心自己不久人世，殺死了她照顧了50年癱瘓在床的兒子，法官建請總統賴清德特赦，今天(2/12)總統賴清德批示同意特赦，馬上生效，也是我國行憲以來第8次特赦。
台中爆非洲豬瘟4官員遭彈劾 盧秀燕回應:尊重監察院
中部中心／綜合報導台中市去年10月爆發非洲豬瘟疫情，有3位官員因此下台，監察院在11日公布，已通過台中市政府4位相關局處首長彈劾案，市長盧秀燕也在隔日回應，對於監察院的彈劾，市府持尊重態度。
賴清德民調逆轉！黃暐瀚：藍營丟了這優勢
[NOWnews今日新聞]總統賴清德近期施政滿意度回升，信任度超越不信任度形成黃金交叉。資深媒體人黃暐瀚分析原因，並非全然是綠營表現突出，而是藍營近半年來的表現令人堪憂。包括質疑軍購、台美關稅、台積電...
三重暗夜死亡車禍！機車追撞「1女OHCA不治」 現場一片狼藉
即時中心／林耿郁報導昨（11）天深夜11點多，新北市三重區河邊北街，發生一起死亡車禍：一名28歲邱姓女子騎乘機車，不明原因追撞前方另一台雙載機車後自摔重傷，現場OHCA，送醫急救仍不幸宣告不治，至於被撞的2人無生命危險；詳細事故原因仍待釐清。
香港廉潔度全球排名12 亞洲第二
（中央社記者張謙香港12日電）香港廉政公署今天公布，據國際透明組織（TI）最新調查，在全球182個國家或地區之中，香港的廉潔度排名12，較上一年上升5位；在亞洲，香港的廉潔度排名第二。
采鈺 本公司民國114年度財務報告業經董事會決議通過
公開資訊觀測站重大訊息公告(6789)采鈺-本公司民國114年度財務報告業經董事會決議通過1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/122.審計委員會通過日期:115/02/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,938,1685.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,206,4006.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,334,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,448,1738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,273,9949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,273,99410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.0111.期末總資產(仟元):22,327,28212.期末總負債(仟元):3,903,82113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,423,46114.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：采鈺股利：現金3
賣煤炭！川普與日韓印簽協議 美軍也採購
賣煤炭！川普與日韓印簽協議 美軍也採購
補財庫「3大吉日」曝！命理師囑：千萬別忘
生活中心／李筱舲報導想要在2026年財運一路旺到年底嗎？命理專家王老師特別提醒，農曆年後即將迎來補財庫的「超級大吉日」，若能把握這段黃金時機進行祈福，不僅能招財化煞，更能穩固一整年的財富根基。王老師強調，3月份密集出現的三個重要日子，是「開運最強三部曲」，對想提升事業運與財運的民眾來說，是絕對不能錯過的補庫時機。
【公告】堡達114年度財務報告董事會召開日期
日 期：2026年02月11日公司名稱：堡達(3537)主 旨：堡達114年度財務報告董事會召開日期發言人：白榮生說 明：1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/03/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度合併暨個體財務報告4.其他應敘明事項:無
貿易競爭「中國有求於美國」！賴清德霸氣喊：沒必要把台當談判籌碼
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心遽增，不斷對台灣施以言語、武力恫嚇，台海情勢受到國際盟友高度關注。中國國家主席習近平日前與美國總統川普通話，他更警告川普對台軍售「應保持謹慎」。對此，總統賴清德接受《法新社》（AFP）專訪時提到，在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒必要把台灣當作籌碼，與中國進行對談。
台北時裝週啟動升級 主題開幕秀轉型多場次展演
（中央社記者王寶兒台北12日電）台北時裝週自2018年舉辦至今，文化部今天宣布，今年起活動升級，主題式開幕秀將轉為更多秀展，比照國際趨勢增加形象展演與響應活動等品牌參展形式，集中設計師能量。
1月房租指數跌破2%連6月收斂 漲勢趨緩
【記者 沁諠／台北 報導】根據最新公告的 2026 年1月份消費者物價指數（CPI），房租類指數年增率漲幅持續
學者：總統專訪點出中國惡霸政權 不能用綏靖姑息制止
（中央社記者吳書緯台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪時警告，若中國攻台，日本、菲律賓等國恐成下個目標。學者今天表示，歐洲有姑息希特勒的綏靖主義失敗教訓，賴總統在接受歐媒訪問時點出中國如果攻台後的情境，是要讓世人瞭解面對惡霸政權，不能用綏靖姑息的方式制止。