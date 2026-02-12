以「台灣總統」身分接受法新社專訪 賴清德再提兩岸互不隸屬：中共沒有權力併吞台灣

總統賴清德近日以「台灣總統」身分，接受國際媒體《法新社》（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪。（圖／總統府提供）

總統賴清德近日以「台灣總統」身分，接受國際媒體《法新社》（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題發表看法。這是他上任後首度接受國際媒體專訪，並於訪談中重申兩岸互不隸屬，強調若台灣遭到併吞，中國向外擴張的腳步將變本加厲。

賴清德表示，法新社是國際上甚具代表性的媒體，讀者遍布全球，很榮幸能夠收到法新社的邀訪，傳達台灣的心聲給全世界。希望國際社會上關心台灣議題的人，都能夠清楚了解三個事實。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。

廣告 廣告

第二，台灣經歷了38年之久的戒嚴，台灣人民犧牲奉獻，經歷過千辛萬苦，才從專制獨裁走到今天的民主時代。因此，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共產中國的挑釁。第三，如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。

被詢及台歐關係以及歐洲能為強化台灣防衛能力做出什麼貢獻時，賴清德表示，要代表台灣人民感謝歐洲國家長期以來對台灣的支持，也希望歐洲國家能夠秉持以往的精神，繼續支持台灣。歐盟在2021年通過了印太戰略，關心台海的和平穩定，並將台灣視為歐洲的重要夥伴。歐洲議會近幾年來也通過許多支持台灣的法案，特別是在2024年10月25日通過了反對中國扭曲聯合國大會2758號決議文，維護台灣主權。此外，歐洲許多國家的軍艦通過台灣海峽，用具體行動捍衛印太自由開放的區域。

賴清德提到，台灣希望與歐洲在未來能在下列幾個面向合作；第一，歐洲國家正在進行「再武裝」（ReArm Europe），台灣也正在強化國防力量，並提出國防特別預算，希望台灣和歐洲在未來可以加強軍工產業、軍工科技的合作。第二，歐洲正在進行AI大陸行動計畫，台灣也正在進行AI新十大建設。台灣非常希望能與歐洲攜手合作，在人工智慧領域共同發展，迎接全面智慧化時代的到來。

第三，歐洲是台灣第三大貿易國，也是台灣最大外資來源國，台灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，雙邊經貿關係越來越密切，希望歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，以及雙邊經貿協定，促進台灣與歐洲持續經貿發展。

賴清德提到，非常欽佩歐洲國家基於普世價值，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，台灣也跟烏克蘭人民站在一起，衷心期盼俄烏戰爭早日結束，烏克蘭人民能夠早日脫離戰爭悲慘的生活。相信歐洲有能力幫助烏克蘭成功達到目標，也相信歐洲有能力持續關注印太的和平穩定，而印太和平穩定也需要歐洲持續關注。

關於台灣政府目前提出400億美元的國防特別預算，在野黨已10次阻擋該法案通過，該如何化解此僵局，賴清德指出，為了展現台灣守護自己國家及維持印太和平穩定的決心，政府除了編列年度國防預算，又特別提出國防特別預算，希望打造「台灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動台灣的國防工業。

賴清德指出，400億美元的國防特別預算分8年編列，台灣的國防預算比起日本及韓國少很多。以台灣目前的經濟發展絕對有能力支付此筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過3％，並且在2030年之前達到占比GDP5％的目標。此項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家的利益，他有信心這項預算會通過。

針對政治僵局持續，是否擔心美國川普總統將失去耐心並質疑台灣保護自己的決心，賴清德認為，守護國家是台灣自己的責任，身為總統兼三軍統帥，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心。政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。



回到原文

更多鏡報報導

長照悲歌獲憫恕！8旬老婦悶殺癱瘓50年兒 賴清德農曆年前批示特赦

白營讓步同意院版軍購條例付委 賴清德：盼朝野開議後速審

對台軍購上川習會談判桌變籌碼？賴清德：固然中國阻擋、目前軍購沒有改變

3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔