以「學習基地」為核心 南大再與５中小學共學合作

為深化師資培育與中小學教學現場的連結，台南大學與北區文元國小、安定區安定國小、七股區光復生態實驗小學、南區新興國小及中西區中山國中簽署「學習基地夥伴學校」合作備忘錄，建立長期且穩定的共學合作關係。

本次合作以「學習基地」為核心，合作內容涵蓋共備觀議課、教學見習、專業工作坊、寒暑期營隊及學期間教學活動帶領等多元形式，建構人才培育與教學實踐相互對應的運作機制。

南大校長陳惠萍表示，面對ＡＩ與全球化快速發展的時代，南大肩負大學的社會責任，持續以人為本，關注師資生及中小學的學習脈絡，並重視家庭與社區的支持力量。此次與五所中小學締結學習基地夥伴關係，期盼透過以學習基地為核心的師資培育歷程，促進資源共享與實務交流，逐步建構緊密的支持網絡。

文元國小校長杜雨霖指出，南大帶領實習生進入校園，學生表現主動且專業，在南大資源挹注下，促進雙方共同推動教師專業發展。光復生態實驗小學校長楊安然表示，身為偏鄉學校，期待透過與具百年辦學經驗的南大合作，帶入更多學習資源。中山國中組長陳敏銓認為，南大提供優質的學習扶助師資，帶來正向助益。

近三年來，南大陸續與十四所國中小學建立合作關係，透過長期且穩定的合作機制，逐步串聯師資職前培育、實習導入與教師專業發展，透過共學互助模式，為教育現場注入更多專業與創新動能。