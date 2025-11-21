以一對一狀態做準備 新北市長選戰蘇巧慧評李四川：當然強啊！

新北市長對決談李四川 蘇巧慧：當然強啊。《POP撞新聞》提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（21日）接受《POP撞新聞》專訪，被問到會努力想辦法讓三腳督變成事實？蘇巧慧表示，「不會，我不會花精力在處理對手的事情」。是以一對一的狀態來做準備。對於國民黨潛在人選台北市副市長李四川，蘇不諱言，「當然強啊」。

被問到會不會最後就是跟李四川對決？蘇巧慧說，「我覺得我跟任何人都有可能」，搞不好還有黑馬，川伯是一個很專業的公務人員，大家也看到李過往的經歷。不過她覺得自己的優勢應該就是，世代、年紀，所以觀念、方式，可能會更新穎、不一樣，所以不管任何人，就是現在檯面上這些人，她都有機會展現自己的優勢，年輕、創意、會做事。

由於新北市這次若三腳督，民進黨就有勝選機率，蘇巧慧說，對於其他的候選人是誰？有幾位？她從不設限，也不把心力放在這個部分，她要做的就是讓自己可以變得更強。她也不會想辦法讓三腳督變成事實，因為如果可以的話，她希望她的時間、力氣可以處理，可以談的是東北角、偏鄉、談城市等，談對土城，如何讓城市再升級的狀況，讓中永和的都更可以是更大面積的街廓改造、都市再造。她希望是用這個態度、這個方向爭取到機會，未來能夠和大家一起擘劃新北市的願景。

有想過會遇到的對手？她說，這個問題真的是要回到他黨的身上，因為看的出來，其實藍白也是競爭者眾，在競爭的過程，就像民進黨，當初也有多人想要爭取這個位置，這是非常自然的狀況，因為位置就是ㄧ個，這是好事。

蘇說，因為現在是參考全民調，在這樣的狀態下，她的步調一直前進，反應看起來，也就是有上升的狀況，所以最後她就出線了，相信國民黨現在的狀況，如果是有多人參選，甚至還加上民眾黨，就等於更多人了，對方大概也是要有一個機制決定會推誰出來當候選人。

至於這兩天黃國昌有在講，就是說你有找人叫他選；蘇巧慧說，黃國昌這個話題她的結論就是，「我從來沒有授權任何人去傳任何話，也沒有拜託任何人去說任何話，所以這個派人去傳話這件事情，是一個非常奇怪的謠言，我真的希望適可而止。」她說，寧願把時間花在剛剛討論這些這麼有趣的事情，例如講東北角。

她說，從選對會提名，甚至是從一開始就說，她對新北有感情、有成績、有願景，想要做這些事情，而要做這些事情，必須進到市政府，有市政府的資源、舞台才有機會。

蘇巧慧被問到，選舉經歷雖然非常地這個漂亮，從2016、2020、2024選立委三連勝，得票56％、57％、54％都很高，可是以新北市或是以前舊制的台北縣來講，只有2001年的蘇貞昌贏了王建煊，之後2005年是周錫瑋，2010、2014年朱立倫，接下來侯友宜兩次，已經二十幾年民進黨真的都沒有贏了。且這個得票比有向下低到40％以下的一個狀況，2022年林佳龍跟侯友宜選的時候，只拿到37.58％，不到40％了。所以如果一對一，新北市是藍大於綠？

蘇巧慧說，到明年投票的時候就二十一年（國民黨新北執政）。新北市其實就是藍大於綠，客觀的基礎事實都擺在那裡，也不用否認，新北市對民進黨來講並不是一個容易的區域，所以大家也可以看到結果就是國民黨在這裡已經執政二十一年了，贏過這麼多次的選舉。

蘇巧慧說，所以出來挑戰，真的是因為她有想要做事的這個動機跟強烈的希望，她從來沒有把它當成是一件輕鬆的事情，是需要更大的努力去爭取過半人的認同。她在這裡，背著民進黨的黨旗，她有可能突破所謂綠營的版圖，那拿到過半選民的認同。所以她非常非常的努力在朝這個方向前進。

