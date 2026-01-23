以「小車」換「大車」 許淑華感謝企業與民眾慨捐救災救護車輛

南投縣長許淑華（右三）代表接受在地企業捐贈救護車。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府二十三日獲得在地企業「七里香甕仔雞股份有限公司」及經商有成的張振科，分別捐贈一輛平頂救護車及一輛救災指揮車，縣長許淑華代表接受，並致贈感謝狀及紀念小車；許淑華開玩笑說是以「小車」換「大車」，也換到守護南投縣民最堅實的後盾，感謝這份來自民間的溫暖力量。

許淑華表示，南投縣幅員廣大，地形多元且山區道路崎嶇，對於緊急救護及災害搶救是重大考驗，感謝「七里香甕仔雞」董事長林宜臻與總經理巫柏儒，捐贈被譽為「救命先鋒」的救護車，讓專業醫療裝備能順暢地穿梭於巷弄與山區，在第一時間抵達傷病患身邊。

來自水里鄉的張振科，經商有成不忘回饋鄉里，慷慨捐贈救災指揮車。許淑華指出，指揮車不僅是災害現場指揮調度的成敗關鍵，更是前線的「移動辦公室」，能協助指揮官即時掌握災情並進行精準人車派遣，對於提升救災效率與保障執勤同仁安全具備實質意義。此次受贈車輛將分配到日月潭分隊，讓到南投旅遊的民眾能得到更安全的保障。

縣府消防局長陳興傑指出，此次贈車有賴義消夥伴沈威宏與劉錫裕的熱心穿針引線，這份愛心不僅充實了消防硬體，更是對第一線消防同仁莫大的鼓舞。

巫柏儒表示，七里香公司目前在全國已有十一家分店，分店遍佈中南部，事業有成之餘回饋地方。張振科指出，因有親戚長期擔任義消人員，深知義消的辛苦與熱忱，希望在設備上給予支持，這次是第四次捐贈消防車輛，未來若有機會將繼續提供資源。