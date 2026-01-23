以「小車」換「大車」 許淑華感謝企業與民眾慨捐救災救護車輛
記者劉晴文／南投報導
南投縣政府二十三日獲得在地企業「七里香甕仔雞股份有限公司」及經商有成的張振科，分別捐贈一輛平頂救護車及一輛救災指揮車，縣長許淑華代表接受，並致贈感謝狀及紀念小車；許淑華開玩笑說是以「小車」換「大車」，也換到守護南投縣民最堅實的後盾，感謝這份來自民間的溫暖力量。
許淑華表示，南投縣幅員廣大，地形多元且山區道路崎嶇，對於緊急救護及災害搶救是重大考驗，感謝「七里香甕仔雞」董事長林宜臻與總經理巫柏儒，捐贈被譽為「救命先鋒」的救護車，讓專業醫療裝備能順暢地穿梭於巷弄與山區，在第一時間抵達傷病患身邊。
來自水里鄉的張振科，經商有成不忘回饋鄉里，慷慨捐贈救災指揮車。許淑華指出，指揮車不僅是災害現場指揮調度的成敗關鍵，更是前線的「移動辦公室」，能協助指揮官即時掌握災情並進行精準人車派遣，對於提升救災效率與保障執勤同仁安全具備實質意義。此次受贈車輛將分配到日月潭分隊，讓到南投旅遊的民眾能得到更安全的保障。
縣府消防局長陳興傑指出，此次贈車有賴義消夥伴沈威宏與劉錫裕的熱心穿針引線，這份愛心不僅充實了消防硬體，更是對第一線消防同仁莫大的鼓舞。
巫柏儒表示，七里香公司目前在全國已有十一家分店，分店遍佈中南部，事業有成之餘回饋地方。張振科指出，因有親戚長期擔任義消人員，深知義消的辛苦與熱忱，希望在設備上給予支持，這次是第四次捐贈消防車輛，未來若有機會將繼續提供資源。
其他人也在看
捐血前先移走路障護安全 民眾天冷捐熱血"領土雞"
中部中心/李文華 彰化報導呼喚民眾，天冷還是要踴躍出門！彰化有社福團體，今天（23日）辦捐血活動，送1隻土雞還有禮券等，多項禮物，吃土雞補身的好康，也成功吸引許多民眾來捐血，還衍生出插曲，排隊民眾，看到路上突然出現障礙物，大家也發揮愛心，同力把路障移除顧安全。他們頂著寒風，依序坐在椅子上，排著隊，突然之間！有的排三角錐，有的負責警戒，鎖定的目標，是這個裝滿鐵器的大箱子，看看路口監視器畫面，藍色路障就這樣立著，過往車輛都必須繞過它，萬一有人撞上去呢？這幾位壯丁，合力把路障移走！民眾踴躍捐血領土雞。(圖/李文華攝)這是發揮愛心衍生出來的插曲啦，其實他們是為了！社福團體辦捐血活動，從23日上午9時半，到下午4時舉行，只要到場捐血，就可以獲贈豐富禮品！捐血200CC，送土雞1隻、大賣場禮券200元、麵線等。如果捐血500cc，再加贈禮券300元。民眾說，衝著捐完血吃土雞補身，當然很吸引人，不過，他們多半有定期捐血習慣，剛好來做愛心，順便領獎品！民眾踴躍捐血領土雞。(圖/李文華攝)主辦單位說，最近天氣冷，民眾捐血意願也有點冷，加上要補足過年血庫存量，因此祭出豐富獎品，而且十分實用，估計價值逼近千元，吸引民眾踴躍捐輸熱血！原文出處：捐血前先移走路障護安全 民眾天冷捐熱血"領土雞" 更多民視新聞報導分享財氣! 各家銀行推開運小物 贈發財金.發財水男子捐血57次獲免費逛風景區榮譽卡 申請入場遭拒氣到提告國軍慶生吃炸雞遭網酸！老兵回嗆：沒當過兵是不是民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 23 小時前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 46則留言
短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐
生活中心／江姿儀報導今（23日）冷氣團減弱，逐漸回溫，新竹以南日夜溫差大，早晚偏涼。根據氣象署預報，明（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚冷、日夜溫差大。進入1月下旬，農曆春節腳步接近，長達9天的連假讓人期待，不少民眾計畫出遊、與親友團聚。對此，氣象專家賈新興親揭回暖時間點，春節天氣出爐。民視 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 52則留言
前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了
天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 158則留言
拎「超大支鉛筆」去台灣隊！陳傑憲球棒超吸睛「與費城人球星同款」
體育中心／黃崇超報導台灣隊在高雄國訓中心備戰2026世界棒球經典賽，續任隊長的陳傑憲近日被捕捉到打擊練習時拎著一根巨大鉛筆造型的球棒，成為練球時的全場焦點，台灣隊長這支鉛筆球棒是與費城人球星史托特（Bryson Stott）同款的大聯盟級裝備，特製外型上把復刻品牌鉛筆上所印的「No.2/HB」改為「2/HR」，不但造型超吸睛，同時加持選手全壘打信心。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 3則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2則留言