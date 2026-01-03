以「持續軍事活動」為由！美FAA：商業航班禁飛委內瑞拉領空

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）在當地時間3日凌晨2時許，出現巨大爆炸聲及飛機低空飛行的聲響。委國政府指控美國攻擊該國多個州的軍用、民用設施。美國聯邦航空總署（FAA）已禁止美國商業航班飛越委國領空，理由是「持續進行的軍事活動」。

1月3日，加拉加斯的軍事區蒂烏納堡（Fort Tiuna）附近升起濃煙，當地處於全面停電狀態。（圖／路透社）

根據《美聯社》報導，美國五角大廈將媒體評論請求轉給白宮，白宮未立即回覆尋求評論的電郵。而負責監督該地區軍事行動的美國南方司令部（SOUTHCOM）無人接聽電話。

FAA發布的「飛航公告」（Notice to Airmen）在美東時間凌晨1時後不久發出。該公告警告所有美國商業和私人飛行員，委內瑞拉及其北部沿海小島國古拉索（Curacao）的領空禁止飛行，「原因是與持續進行的軍事活動相關的飛行安全風險」。據悉，這類警告旨在提醒飛行員各種危險。

廣告 廣告

卡拉卡斯的一系列爆炸在30分鐘內接連發生。各個社區的居民紛紛衝上街頭，也有人在社群媒體上回報聽到並看見爆炸。事發約2小時後，多地仍處於停電狀態，但車輛仍可自由通行。卡拉卡斯一處軍事基地的機庫可見濃煙升起，另一處軍事設施陷入斷電。

委內瑞拉政府在聲明中呼籲支持者走上街頭。聲明表示：「人民上街！玻利瓦爾（Bolivarian）政府呼籲，國內所有社會和政治力量啟動動員計畫，譴責這次帝國主義（imperialist）攻擊」。

委內瑞拉總統馬杜洛（圖右）。（資料照／路透社）

該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已「下令實施所有國防計畫」，並宣布「外部動盪狀態」。這項緊急狀態賦予他暫停人民權利和擴大武裝部隊職權的權力。

這起爆炸發生之際，美軍近來持續在鎖定疑似走私毒品的船隻。委內瑞拉2日曾表示願與美國談判以打擊毒品走私。馬杜羅在1日播出的預錄訪談稱，美方想透過自8月起，在加勒比海大規模軍事部署所展開的數個月施壓行動，強行改變委國政府並取得其龐大石油儲備。

川普數個月來一直威脅稱，他可能很快就會下令打擊委內瑞拉境內的目標。《CBS News》引述一名美國官員稱，川普下令於3日對委國境內目標發動打擊，其中包括軍事設施。

延伸閱讀

逾9成人看好「中國智造」！陸網最期待人形機器人提供養老服務

影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙