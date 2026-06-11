以《易經》六爻為靈感 台灣動畫《極樂》入選韓國富川奇幻影展

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《極樂》以《易經》六爻為靈感，描繪六段近末日的未來故事，由左至右分別是〈虛空中的低語〉、〈最後香燈腳〉、〈特修斯之船〉、〈盜獵者〉、〈壓驚〉、〈一路玩到世界毀滅〉。（前景娛樂提供）

2026年韓國富川國際奇幻影展長年聚焦恐怖、驚悚、科幻、奇幻與邪典電影創作，為亞洲最大類型片影展，今年適逢第30屆，影展以「NEW ERA NEW SKIN」為核心，推出橫跨 50 個國家，共319部作品，將帶給影迷前所未有的感官盛宴。

台灣動畫作品《極樂》入選本屆影展「B Extreme」單元，該單元集結各國創作者馳騁血腥、瘋狂與天馬行空的想像力著稱，橫跨科幻、奇幻、恐怖與驚悚等多元題材，亦是最能體現影展奇幻內核的標誌性單元。

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《極樂》集結前迪士尼動畫總監凱文蓋格、金馬獎最佳動畫長片導演邱立偉以及劉育樹、黃瀛洲、廖偉智、連亞珏六位頂尖創作者聯手打造，以《易經》六爻為靈感，延伸出六段風格迥異的科幻寓言，從宇宙漂流、意識上傳到末日浪漫，交織東方哲學與未來想像，承載台灣人文元素駛入科幻世界宏大航程。

當「八家將」、「繞境」和「冥婚」等等台灣傳統元素，以賽博龐克末日科幻的形式在動畫裡轉生。百合、動物保育、純愛，各花入各眼，總有一幅適合你的科幻卦象，他們也將如一塊塊新生的皮膚，深根台灣，植入國際科幻宇宙。

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