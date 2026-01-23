以「一條水管救了全世界」珍珠串計畫為例 卓揆盼國會快審總預算

行政院長卓榮泰出席曾文南化聯通管通水典禮。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長卓榮泰今天出席曾文南化聯通管通水典禮，以4年前台灣遭逢世紀乾旱，因有珍珠串計畫，降低缺水對高科技產業的影響，也避免國際受到衝擊，被認為「一條水管救了全世界」，他強調公共工程即時推動的重要性，仰賴經費的支持，誠心期待國會盡快審議總預算，造福人民。

卓榮泰致詞時也表示，經濟部新編列了4年1千億的縣市管河川整治工程經費，有別於以往8年800億、前瞻基礎建設等只專注中央管河川，希望從源頭解決水患問題。

卓榮泰說，今年編列147億，再逐年增加，未來還有6年擴大計畫，讓台灣的水資源運用更有效益，供水也更穩定、更安全。

卓榮泰指出，希望今年度的總預算能盡快審查通過，讓中央擘劃的施政得以順利展開，延續性的工程也不至於中斷。

卓榮泰也引用「千里之行，始於足下」、「千里之堤，潰於蟻穴」，重申公共工程遠見規劃與用心維護的重要性，即時推動需預算支持，才能早日完成，福國利民。

卓榮泰提到，曾文南化聯通管對南部水源調度，扮演關鍵角色，多達120億元的經費來自前瞻基礎建設計畫，由此可見，任何國家預算，無論公務預算、年度預算或特別預算，都為每一代子孫發揮影響效果。

行政院長卓榮泰致詞時，以公共工程建設經費的重要性為例，期盼國會盡速審議總預算。(記者吳俊鋒攝)

行政院長卓榮泰帶領各界貴賓一起啟動曾文南化聯通管。(記者吳俊鋒攝)

曾文南化聯通管通水典禮後，行政院長卓榮泰與各界合影。(記者吳俊鋒攝)

