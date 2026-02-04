以「沒錢買票」當幌子詐6400元！ 北車騙錢哥濫用同情心被起訴

北車騙錢哥紀男騙取路人共6400元被北檢起訴。（圖／方萬民攝）

39歲的紀姓男子為詐欺慣犯，經常在台北車站四處行騙，自2025年4月至8月，共對5名不同的路人佯稱錢包不見，要回高雄等語向對方借1000至1700元不等的錢買車票，以此方式詐得6400元。台北地檢署今（2月4日）偵結此案，依詐欺取財罪起訴紀男。

紀男2025年4月26日於台北車站向戴姓路人表示，自己身無分文需要借1000元等語，並留下自己的聯絡方式後離去，但後續戴姓路人卻無法聯繫上紀男。成功騙錢以後，紀男故技重施，自同年的5月至8月間分別再向鄭姓路人騙取1500元、鐘姓路人騙取1200元、何姓路人騙取1700元、吳姓路人騙取1000元，以此方式詐得6400元。

案經5名被害人分別向警方報案後，由警方移送北檢進行偵辦，台北地檢署今日偵結此案，檢方依照詐欺取財罪對紀姓男子提起公訴，並以紀男涉犯5次詐欺取財犯行，犯意有別等請求法院分論併罰，並請求法院宣告沒收紀男詐得的6400元。

