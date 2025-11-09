以「流動、交織、共生」凝聚社區力量 2025桃園社造博覽會登場





2025桃園社造博覽會「桃園社造.zip 解壓中」8日下午假中原文創園區盛大開幕。桃園市副市長蘇俊賓出席，為這場為期9天、以「流動、交織、共生」為主題的年度盛會揭開序幕。蘇俊賓強調，主題「流動、交織、共生」高度契合桃園作為移居城市的發展樣貌，並呼籲市府各局處應透過「交織」的網絡關係，共同解決城市高速成長帶來的社區歸屬挑戰。

蘇俊賓在致詞時指出，桃園市人口已從60年前的約70萬人，大幅成長突破235萬人。這期間，不論是來自中南部、竹苗、雙北，或是原住民與新住民的移居者，都成為桃園城市發展不可或缺的養分。然而，人口快速增加的背後，也為社區歸屬感與社群互動帶來了新的考驗。他期盼透過社造博覽會的平台，讓更多原本與社造較無關聯的市民，也能夠認識社造，進而產生對社區的認同與向心力。



桃園市副市長蘇俊賓出席「2025桃園社造博覽會」。

蘇俊賓特別闡明「交織」的重要性，強調社區營造已不再是文化局的單一任務，而是需要市府跨局處共同協力的系統性工作。他認為，社區是地理與座標的集合，其功能運作則來自於市府各局處的支持與介入。因此，市府必須透過跨局處整合，發揮更大的網絡力量。

針對社造的未來目標，蘇俊賓提出兩大核心：首先，市府將整合各方資源，並由區公所在地扮演「穿針引線」的關鍵角色，確保各具特色的社區能獲得最適切的資源，進而發掘其最大亮點。第二，透過深化與拓展社造參與的廣度，提高居民的社造參與度，以提升整體市民對社區的認同與歸屬。



文化局表示，本屆博覽會展期自即日起至11月16日，每日上午10時至下午6時。展區劃分為「未來城市」、「移居藍圖」等七大主題，共呈現15個市府局處的年度亮點成果。展期間，文化局更在特定日期（11月8日、9日、15日及16日）推出「社造大富翁」闖關集章活動，以「田野遊戲」、「互助合作社」等主題，帶領民眾親身體驗社造的多元成果，歡迎大小朋友共襄盛舉，一同見證桃園社造的熱情與精華。（活動詳情可上「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢）



