以「海洋奇緣」為主題 桃園市市民聯合婚禮80對新人幸福啟航

呼應「海洋奇緣．幸福桃園」主題，新人以動畫「海底總動員」中角色尼莫及多莉造型俏皮登場。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園市114年市民聯合婚禮」今(9)日在中壢區南方莊園舉辦，以「海洋奇緣．幸福桃園」為主題，計有80對新人參加，市長張善政化身船長帶著幸福大使「ㄚ桃」與「園哥」陪伴新人進場，有新人以動畫「海底總動員」中角色尼莫及多莉造型俏皮進場，也有以「美人魚與海盜」造型或搭乘氣球鯊魚出席，還有異國戀新人打扮成「毛伊」，象徵跨越文化的愛情，都在眾人的祝福中互許終身，現場洋溢浪漫與感動。

新人温先生說，11月9日剛好是他跟太太交往的第999天，這個巧合，讓他們相信「婚後一定會幸福久久」；新娘邱小姐提到，潛水跟游泳是她跟老公相識的起點、也是彼此最愛的興趣，剛好，今年的婚禮主題是海洋風，能參與這場婚禮別具意義。

張善政表示，舉辦聯合婚禮是市府最具喜氣的活動之一，今年報名一開放即「秒殺」，顯示年輕世代對婚姻依然充滿期待。桃園是六都中結婚率最高的城市，今日共有80對新人在親友見證下攜手啟航，象徵幸福人生的嶄新開端。

張善政指出，當前社會普遍面臨少子化與不婚風氣，但今日新人們勇敢踏出第一步，願意攜手共度未來，這份勇氣與決心值得肯定。稍早他在平鎮宋俊宏婦幼醫院參與院慶時，看到許多新手父母懷抱嬰兒、笑容洋溢，深刻體會「快樂的負擔」真諦。他祝福新人在人生航程中，如同本次婚禮主題「海洋奇緣」，攜手乘風揚帆、共築溫暖家庭，讓愛情與幸福如大海般深遠長久。

民政局長劉思遠表示，為祝福新人成家，市府精心準備實用家電與景福宮註生娘娘加持的「好孕金鏟子」等「桃園六禮」贈予每對新人，市議會亦致贈大同電鍋表達祝福。現場並抽出義大利羅馬雙人來回機票、郵輪蜜月行、行李箱及家電等好禮，祝福80對新人攜手啟航，帶著「海洋奇緣」的浪漫與「幸福桃園」的溫度，共同邁向人生的新旅程。

包括中壢區長李日強、市議員王珮毓等人，也一同出席活動。

新人以氣球鯊魚亮相，延續可愛風格。(記者李容萍攝)

這對新人因為迪士尼展覽愛上動畫「美女與野獸」，超完整造型，一出場就吸引眾人目光。(記者李容萍攝)

6年異國戀修成正果！新人選擇「海洋奇緣」主題，除了象徵跨越文化的愛情，男主角「毛伊」跟老公的豪邁外型相符，也是原因。(記者李容萍攝)

桃園市長張善政(左)化身海洋船長見證參加聯合婚禮新人浪漫時刻。(記者李容萍攝)

桃園市長張善政(中)和參加聯合婚禮新人大合照。(記者李容萍攝)

