以「生活化營養」切入市場 乳清蛋白新創品牌打造更友善日常營養補充

在健康意識提升、營養補充需求快速成長的市場中，新銳品牌 「肌蛋生活」 以全新的電商健康食品定位切入，透過更生活化、更透明、更貼近使用者需求的產品理念，讓乳清蛋白不再是特定族群的專用補給，而是人人都能輕鬆融入每日生活的健康選擇。

生活化營養哲學：讓補充營養變得「不麻煩、可堅持」

肌蛋生活強調：「營養補充應該是日常的一部分，而不是造成負擔的事情。」

品牌成立以來始終從「生活者視角」出發，無論是上班族、健身初學者、忙碌父母，甚至是不習慣喝乳清蛋白的一般消費者，皆能找到適合自己的方式輕鬆補充。

從原料到口味反覆打磨 打造「自己也願意天天喝」的乳清蛋白

面對市場上琳瑯滿目的乳清蛋白產品，肌蛋生活選擇以扎實的原料與科學配方建立差異化。

品牌在產品開發中堅持三大方向：

選用可信賴的純淨乳清來源與品牌原料，並根據針對不同族群需求打造複合式配方，以提供消費者最適合的產品。 選用有研究文獻支持的足量成分，不過度強調噱頭，而是真正做到「有感」添加。 重視風味與口感，為了讓產品能與生活融為一體，團隊在開發階段進行多輪品飲測試，希望做出「自己每天都願意喝」的風味設計。

肌蛋生活表示，好喝與好吸收並不衝突，品牌希望提升的是使用者願意長期補充的「黏著度」，而非短期嘗鮮的吸引力。

主動公開檢驗報告 打造透明、安心的消費體驗

在健康食品越來越受到關注的市場中，品牌深知消費者最重視的依然是安全與透明。因此肌蛋生活主動公開產品檢驗報告，並將相關資訊公開讓消費者能清楚了解每項產品的內容、檢測項目與結果。

品牌強調：「透明是我們對所有消費者的基本尊重。讓大家吃進去的每一口都安心，是我們最重視的事情。」這項堅持替品牌建立起早期的忠實用戶，也讓購買者在選擇乳清蛋白時多了一層信任感。

不只賣產品 更希望成為「資訊提供者」

肌蛋生活有別於一般品牌的一大特色，是對「非購買用戶同樣給予協助」。

品牌客服團隊經常收到詢問，不僅包含乳清蛋白相關問題，也包括營養補充、訓練飲食、甚至「哪個品牌產品比較適合我」等多種疑問。

肌蛋生活強調：「我們希望能真正幫助每位找上我們的消費者，而不是只推自家產品。」因此，即便使用者沒有購買、或是品牌沒有適合的商品，團隊也會提供科普資訊或客觀的產品建議，甚至會推薦其他品牌的優質商品。這種「以人為本」的品牌溝通方式，也成為肌蛋生活累積口碑的重要原因。

走向國際：積極布局國際市場

隨著電商市場成熟，肌蛋生活也看準國際營養品需求的成長動能，特別是對乳清蛋白接受度逐步攀升的亞洲市場。品牌目前正積極推展跨境布局，包含初步市場調查、產品調整、語言在地化，以及海外物流通路的建立。團隊表示，亞洲市場對健康食品的需求正在快速成長，而乳清蛋白的普及程度逐年上升，對台灣品牌而言是一個高度潛力的區域。

關於肌蛋生活

肌蛋生活是一個以「讓營養融入日常生活」為核心理念的電商健康食品品牌。主力產品為多款不同功能與風味的乳清蛋白，並持續開發更多貼近生活需求的營養補充品。未來，品牌也將持續深耕台灣市場並拓展國際版圖，期望讓更多人以更輕鬆的方式開始關心自己的健康。

