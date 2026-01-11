以〈癡情玫瑰花〉創下億萬點擊被譏：歌紅人不紅 楊琳險退出歌壇
【緯來新聞網】前男團UNDER LOVER曾因一首神曲〈癡情玫瑰花〉創下億萬點擊，不料成員胡睿兒2016年因持有大麻被捕，連累團員楊琳。楊琳坦言有長達一年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度讓他自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」
楊琳於去年底發行了暌違三年的全新專輯《FashEmo》。（圖／上多利娛樂提供）
除了酸民言論，楊琳透露在低潮期也感受到人情冷暖的現實面，甚至也有朋友直接斷聯，讓楊琳感嘆「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人。」而就在這段時間剛好遇到羅志祥伸出援手，不僅找楊琳共事，還常藉著聊天分享心事，楊琳表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」簡單直白的一句話，卻讓他學會放下包袱、專注把音樂做好。
楊琳Yang Lin在音樂生涯邁入第12年之際，楊琳於去年底發行了暌違三年的全新專輯《FashEmo》，還因此結識了許多圈內好友串起合作緣分，不但在去年十月跟柯有倫和宇洋鐘合發期間限定版單曲〈08出門了〉勤跑宣傳，其音樂才華更獲得天王羅志祥的賞識擊力挺，特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，讓從中累積寫歌技巧及音樂養分的楊琳受益良多，更視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」
除了視羅志祥為貴人及心靈導師，楊琳更把羅志祥當成榜樣，不僅從音樂製作上吸取養粉，還跟著他一起錄製 YouTube 節目，並從中學習拍攝與剪輯技巧，讓楊琳訓練出能自行製作短影音宣傳作品的能力！楊琳笑說最讓他佩服的是羅志祥推廣音樂、行銷唱片的能力，「在這方面真的在他(羅志祥)身上學到很多，他真的是最佳榜樣！」正因為如此，楊琳的新專輯從去年十月預購到發行獲得周遭許多朋友及歌迷支持讓首批專輯預購迅速完售，「都是因為他(羅志祥)所專輯預購才能賣得這麼好！」
主打歌〈不請自來〉MV則 特別邀請王萱跨刀演出。（圖／上多利娛樂提供）
值得一提的是，除了獲羅志祥啟發鼓勵及力挺走出低潮，決心重新振作的楊琳更選擇用創作面對自己，在這三年寫了大量不同風格的歌曲，也積極走跳結識各路音樂人與朋友，透過聊天相處來轉換心情；此外楊琳還透過運動來改善身心狀況及體態，不僅每週到象山爬山訓練肺活量，還每周固定三天在早上六點起床去大安森林公園跑步來增進體力，他坦言先前因為有一段時間因為經濟壓力得開源節流，還常常一天只吃一餐的方式來省錢兼飲食控制，讓他因此在三個月內受下8公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩四位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」不過也因為如此，讓減了8公斤的楊琳成了標準的潮流型男，身心重新回到正軌的他以更成熟的狀態及，迎接音樂路上的下一個階段。
新專輯《FashEmo》首波主打歌〈不請自來〉MV則 特別邀請王萱跨刀演出，為歌曲情緒再添重量，談起兩人結識淵源，楊琳透露兩人是在一次朋友聚會中認識，當他鼓起勇氣口頭邀請王萱參與 MV 拍攝時，對方二話不說立刻點頭答應，讓他相當感動，也直呼「真的很夠義氣！」為此導演在 MV 劇情中安排多場情緒濃烈的對手戲，首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王萱身為專業演員，不僅哭戲一次到位，更主動帶著這位「戲劇小白」進入狀況，讓拍攝過程相當順利，只是恰逢拍攝當天遇到超級寒流來襲，讓穿著單薄外套上陣的楊琳苦笑說：「演戲真的比唱歌還難！」
