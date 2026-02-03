以「縫合」為設計語言，讓城市與自然重新呼吸：術刻建築《 聯勤建設光復南路案 》榮獲2025英國倫敦傑出房地產大獎

編輯 Michelle｜圖片提供 術刻建築師事務所

在2025英國倫敦傑出房地產大獎（OPAL）中，我們看見了全球建築界對『永續』與『人本』的共同追求。從獲得終身成就獎的JEAN NOUVEL、特別獎的丹麥EFFEKT事務所，到榮獲Winner的術刻建築《聯勤建設光復南路案》，雖然尺度不同，卻不約而同地在探討建築如何與自然共生。JEAN NOUVEL身為普立茲克獎得主，憑藉著無畏的實驗精神和嚴謹的學術態度影響了幾代建築師，EFFEKT透過《Living Places》實驗了極致的低碳可能，而我們的作品則在地實踐都市「縫合」，兩者共同呈現了當代設計對未來居住型態的深度回應。



都市縫合藝術，讓建築成為自然的延伸

位於台北市松山區核心地帶的本案，不僅是一場建築的革新，更是對城市老舊街區的溫柔修復。面對區域內屋齡普遍超過四、五十年的老屋群，術刻建築以「縫合」作為設計核心，重新整合都市肌理、住宅生活與自然景觀，讓更新不再只是替換量體，而是為城市創造一條可被日常使用的綠色呼吸帶。



建築外觀與配置強調與環境的共生，主塔樓大幅退縮建築線達30公尺以上，並留設7米以上的步行廊道，不僅保留了原基地的老樹，更種植了大量常綠喬木，與都市街道形成一道天然的綠色緩衝地帶，同時營造寬敞舒適的人行體驗。這種退縮策略不僅強化了消防救災的公共安全，更在水泥叢林中留出一抹珍貴的綠意，讓居民在日常步行間就能感受到自然的氣息。



退縮廣場與7公尺以上的步行廊道，營造寬敞舒適的人行體驗。

垂直與水平的交織，打造多樣化的都市聚落

本案為一棟住商混合大樓，全案規劃138戶住宅、13戶辦公室與 4 戶商店，並納入幼兒園與管理空間，使生活、工作與學習能在同一座建築中並存。地下B1至B4為停車與機電空間，一樓配置街角商業，二樓設置幼兒園，二至五樓為辦公空間，六樓規劃管委會與大型戶外景觀平台，六至二十一樓則為集合住宅。這樣的垂直配置不僅回應都會生活的實際需求，也讓不同年齡與身份的人群在日常中產生交集。孩童在幼兒園活動、上班族進出辦公空間、居民於平台休憩交流，建築本身成為承載社群互動的立體城市場景。





全案規劃138戶住宅、13戶辦公室與4戶商店，並納入幼兒園與管理空間，使生活、工作與學習能在同一座建築中並存。

永續美學語彙，落實節能建築願景

在材質與技術的應用上，本案選用天然花崗石鋪面與具層次感的夜間照明，營造出富有美感且兼具永續性的都市綠網。

為了實踐綠色建築的理念，建築團隊更在頂樓設置光電板，並透過陽台設計引進自然採光與氣流，有效降低能源消耗。一樓及六樓平台引入的近百株台灣原生喬木，不僅美化了環境，更透過植物的生命力調節微氣候，落實真正的「永續共生」。



團隊在一樓與六樓戶外平台大量種植近百株台灣原生喬木，搭配常綠灌木，形成連續的立體綠帶。

從老屋密集的城市街區出發，術刻建築以「縫合」為設計語言，重新定義都市更新的角色。不僅回應了結構、安全與機能需求，更透過綠帶、步行廊道與社群空間，讓建築成為城市呼吸的一部分。此次榮獲2025OPAL英國倫敦傑出房地產大獎，正是國際評審對其整合都市價值、人本尺度與永續思維的高度肯定。





【關於術刻建築師事務所】

創於2017年，由方薇與邵俊夫成立。事務所理念是一直在各種尺度空間裡，尋求與自然親近的各種可能性。 作品範疇含括公共工程旅館建築增改建，集合住宅，獨棟住宅及室內設計。 在建築的思考上，我們重視對於個別地理環境、材料及特殊地方性的環境對建築影響。而對於空間我們盡可能回應事實所顯露出來的問題去解決。 因為我們認為每個建築設計都是在一個特定的場所，為一個特定的用途所建造。我們也希望每一個建築案對於「社會」與「人」作出一點意義及貢獻。



官網: https://linktr.ee/urbancarve