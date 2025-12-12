以「翻身機會」誘種大麻抵債 刑事局破獲南投民宅

楊嫌在屋內種植大麻 。（中打提供）

刑事警察局中部打擊犯罪中心與南投縣政府警察局集集分局於今年5月間查出南投縣水里鄉楊姓男子因背負龐大債務壓力、鋌而走險，接受債主「翻身機會」誘種大麻抵債，在水里鄉民宅內種植大麻。經檢警搜索，扣得大麻活株68株、大麻乾燥葉、大麻種子及大麻培植設備，以及改造手槍2枝、子彈12顆及多項毒品證物。南投地檢署將3人聲押獲准，依共同製造第二級毒品等罪，將3人提起公訴。

南投檢警調查發現，楊嫌被林姓債主與陳姓犯嫌以提供「翻身機會」利誘，藉室內栽種大麻收成後，交付林嫌以折抵債務，楊嫌因而在南投縣水里鄉租屋處設置種植空間，並自行網購設備、架設燈具、施肥與風乾大麻葉。林嫌除提供大麻種子外，於種植期間亦曾多次派遣陳嫌前往監督、指導光照與收成技術，3人形成上下游分工的毒品供應鏈。

楊嫌想種大麻抵債被逮獲 。（中打提供）

案經蒐證後，檢警於6月30日檢警至楊嫌租屋處搜索，扣得大麻活株68株、大麻乾燥葉、大麻種子及大麻培植設備，續於114年8月7日擴大溯源偵辦，分別在臺中市烏日區、南投縣集集鎮與水里鄉等處跨區同步搜索、拘提林、陳2嫌到案，並於陳嫌租屋處查獲改造手槍2枝、子彈12顆及多項毒品證物。3人經檢察官向南投法院聲請羈押禁見獲准，並提起公訴。

檢警查扣證物。（中打提供）

刑事警察局呼籲，第二級毒品大麻之栽種、製造、運輸及販賣均屬重罪，依法可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，並得併科新臺幣1,500萬元以下罰金。社會大眾切勿受金錢誘惑或所謂「翻身機會」而誤觸毒網。

被查獲的大麻葉。（中打提供）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

