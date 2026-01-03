以〈臺大的垃圾〉爆紅！原唱露臉了 跨年夜推新歌迎接2026

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

創作歌手CClaire馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅，作品以真誠又帶有幽默感的創作視角描寫現實心境，迅速在校園與社群之間引發共鳴，去年12月31日跨年夜，她推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，在歲末年初的倒數時刻，對生活、對自由、也對自己，發出一聲溫柔卻清醒的呼喊，為2025年畫下句點並迎接2026。

馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

〈DON'T fall asleep〉延續馬愷伶一貫的創作語彙，揉合爵士樂肌理與慵懶氛圍，發展出屬於她的「慢拍流行」。歌曲誕生於一段介於現實與夢想之間的清醒時刻——生活看似穩定，卻容易在日復一日中逐漸麻木，她以「DON’T fall asleep」提醒自己，不要在安逸裡交出對生活的感受力。

馬愷伶推出新歌〈DON'T fall asleep〉。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

特別選在跨年夜發行，正因為那是一個人們期待時間更新、卻也明白現實不會改變的矛盾節點，這首歌成為送給自己與聽眾的一份溫柔提醒：即使仍走在現實軌道，也別讓自己在生活裡睡著。值得一提的是，〈DON'T fall asleep〉恰好與天后張惠妹新歌同日上架，馬愷伶分享：「真的沒想到這麼巧，但我覺得這是一件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂。」她也自信推薦這首作品，希望陪伴那些仍在生活裡努力、卻不想睡著的人。

