即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗於19日召開記者會，正式宣布將於1月23日解散眾議院，並於1月27日發布選舉公告、2月8日舉行投開票。高市早苗表示，解散國會是一項「沉痛的決定」，但她認為，是否適合繼續擔任總理大臣，應該交由國民作出最終判斷。她強調，將以「首相職位」作為賭注，全力迎戰這場選舉。她也吐出名言，「不挑戰的國家沒有未來，只防守的政治產生不了希望。」

高市指出，她認為唯有勇於抉擇、積極行動，才能為日本帶來真正的希望。在記者會上，高市談到結束舊有政治邏輯、開創嶄新國家藍圖的決心時，引用了10年前前首相安倍晉三的談話，並將此次選舉定位為「自己創造未來的選舉」。她表示，困難本就在覺悟之中，未來不是他人給予，而是必須靠自己親手開拓，「這正是當前日本所需要的語言」。

高市進一步強調，充滿希望的未來不會憑空降臨，也不會由任何人代為創造，而是必須由國民自己作出決斷、付諸行動。因此，她將這場選舉視為攸關日本未來方向的關鍵選擇。

她表示，日本依然擁有龐大的機會，希望打造一個讓人民能夠自信地說出「日本有未來」、並且真實感受到希望的社會。她描繪的國家願景，包括讓勇於挑戰的人受到肯定、努力者獲得回報、在困境中彼此扶持，並能安心成家立業、懷抱夢想工作，而她願意站在這條改革道路的最前線。

高市也提到，今天出生的嬰兒，以及今年首次投票的18歲年輕人，許多人都將見證22世紀的日本。她承諾，將不斷「按下日本成長的開關」，釋放國家的潛在力量，為未來世代負起責任。她強調，為了讓日本在未來依然安全、富裕，成為印度太平洋地區閃耀的燈塔，並作為受人敬仰的自由與民主國家，她對日本與日本人的底力深具信心，將推動讓日本在國際舞台核心綻放的外交路線。

高市最後表示，作為內閣總理大臣，將致力推動各項改革與重大政策轉向，並將選擇權交回給國民，「是要與我一同前進，還是在不穩定的政治下停滯不前，這個決定應由身為主權者的各位來做出。」

此外，資深媒體人矢板明夫也在臉書發文分析指出，這場選舉主軸相當明確。高市早苗選擇正面對決，企圖透過選舉鞏固其在黨內外的地位，延續積極的財政政策、強化國防並維持對中國的強硬路線；反觀倉促成軍的在野聯合政黨「中道改革連合」，恐難經得起選民檢驗。矢板因此判斷，由高市領導的自民黨勝算相對較高。





原文出處：快新聞／以「首相」為賭注解散國會 高市：不挑戰的國家沒有未來

