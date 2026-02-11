以1.25兆特別預算打造「台灣之盾」梅家樹證實：將採購「強弓飛彈」

賴清德總統今(11)日召開「支持國防採購特別條例」記者會，會中國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹分別表示，將採購中科院研製的「強弓飛彈」等國內外武器，打造台灣之盾；而對美軍購部分，美方已送出部分品項發價書，預算持續延宕恐造成全案取消；至於國軍加薪部分，也認為齊頭式的調薪，對國軍不會有幫助，甚至會惡化問題。

賴清德總統11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。國防部長顧立雄於會中表示，國防部依據威脅以及防衛作戰的需求編列預算，而國防資源的挹注，對於投資新武器裝備、維持現有系統、照顧官兵福利及吸引優質人才都有極大幫助。

廣告 廣告

顧立雄指出，台灣年度國防預算從蔡英文政府時期就持續成長，從2017年的新台幣3557億成長至2024年的6074億，成長幅度達70%；賴清德總統上任後，到2026年時已達8060億，再成長32.7%，這是表現出的是三軍統帥對於國防施政的重視。

不過2026年度國防預算審查延宕，普遍被認為是政府未編列在野黨所提出的志願役一律每月加薪3萬導致。顧立雄則強調，國軍薪資調整必須考量各項勤務的專業性、任務繁重程度及危險性等，來分別訂定不同發放對象與金額。顧立雄說：『(原音)齊頭式的大幅調升單一勤務加給的數額，沒有辦法合理地反應國軍各項勤務專業的特性，也沒有辦法提供足夠的誘因，吸引官兵至勤務繁重的單位來服務，甚至會惡化問題的狀況。』

另外有關規模達1.25兆的「防衛韌性及不對稱戰力採購」特別條例，參謀總長梅家樹也說明，相關內容置重點於發展國防自主與強化不對稱戰力等理念，體現在「多域拒止」與「韌性防衛」等兩大準備方向。

梅家樹進一步說明，未來將以不對稱作戰思維，從陸、海、空等多面向建立一個重層的縱深防禦體系。因此相關特別預算中，重點案項就包括我國自研的「強弓飛彈」。梅家樹說：『(原音)我們重點案項，包括了自製的「強弓中程反戰術導彈飛彈系統」，以及會新購各類型戰術反彈道飛彈的系統、低空的防空飛彈系統；同步的會搭配整合式的戰場管理系統，獲裝後可以建構從高、中、低層各個層次有效的攔截火網、能夠打造我們台灣之盾。』

至於對美採購部分，梅家樹也強調，美方日前已遞交了M109A7自走砲等案的發價書，並規劃於3月31日前完成簽署與回付首期款，若特別條例遲遲無法付委，恐將延宕簽署時間，甚至導致全案取消。