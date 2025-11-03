以5微米連結世界 沈文振的傳奇之路
拓凱實業董事長「沈文振」回到母校北科大，捐贈靜誼空間改建啟用，也發表自傳新書《以5微米連結世界》，以自身奮鬥歷程勉勵學弟妹，鼓勵年輕世代勇於挑戰、持續成長。
小提琴搭配鋼琴，讓現場迴盪在悠揚的樂聲中，為北科大的靜誼空間改建後開幕典禮，揭開溫馨序幕。
比起原本狹窄的入口以及昏暗的採光，如今裡頭不僅通透明亮，外頭也多加入植被點綴，所採用的設計也完美融合學校自然景觀，為校內師生帶來更加舒適的學習場域。
拓凱實業公司董事長 沈文振：「基本上我一生當中的學習，感受最深的，就是在北科大學習這段時間， 我們認為說還有一些，能夠讓學校人文更柔和的地方， 所以就把靜誼空間這個地方，把它徹底的整理了一下， 結果就發揮很大的效果。」
除了靜誼空間的優化，校友沈文振也推出他的自傳新書《以5微米連結世界》，書中分享他在逆境中不放棄的精神，從硬體建設到思維啟發，都希望為母校帶來幫助。
國立臺北科技大學校長 王錫福：「對北科大而言，(靜誼空間)它不只是一個環境的美化， 它同時也是一個教育的延伸， 透過這整個園區的人文藝術跟自然， 讓我們的同學在裡面認識人文， 學習尊重 學習欣賞 學習反思， 同時在這個氛圍裡面，來培養學生兼具，理性跟感性的一個判斷力。」
「3 2 1 請揭牌。」
透過書寫人生歷程，沈文振董事長不僅將自己面對挑戰、堅持不懈的精神傳遞給學弟妹，也以行動給母校最好的回報。
