以7年離鄉心路奏出音樂旅程 阮咸獨奏會13日登場

台南市民族管絃樂團新進大阮演奏員許閎源將舉辦阮咸獨奏會。（台南市民族管絃樂團提供）

記者黃文記／歸仁報導

台南市民族管絃樂團推出的「二０二五菁音系列音樂會Ⅲ」將於十三日晚間七時三十分在歸仁文化中心演藝廳登場，這場以「旅」為名的阮咸獨奏會，由樂團新進大阮演奏員、來自澎湖的青年音樂家許閎源擔綱，票價僅一百元，為今年度最具故事性與個人風格的獨奏會之一。

許閎源以「旅行」作為生命比喻，回望自己從澎湖離鄉、在北部求學七年的心靈軌跡：初來乍到的惶惑、摸索中的思索，與最終能泰然面對挑戰的成熟心境。他表示，求學與成長的歷程中，始終惦記著家鄉的海洋、晴空、草原與冬季狂風，而這些記憶，正如音樂般陪伴他度過每一段轉折。

這場節目以多元曲目呈現「自我尋覓」與「內在轉化」，音樂語言橫跨巴洛克、當代創作與多元文化，帶領聽眾走入一段真誠深刻的內心旅程。

音樂會自巴赫《第五號大提琴無伴奏組曲》展開，以大阮渾厚的音色詮釋沉澱與不安；劉星《孤芳自賞》展現阮咸的獨特語彙；陳文杰《悠遠的歌聲》勾起許閎源對悠遠往事的追憶及對美好未來的嚮往；陳明祺《山巒》以音塊堆疊描繪山間意象；《雲南回憶》第二樂章則承載了許閎源從學生時期至不同階段的重要記憶；而劉至軒的《透視》讓他彷彿透視了內心的自己，透明而清晰。音樂會最終以青年作曲家李敏中的新作《旅》作為壓軸——從〈島嶼漫遊〉的台灣風景想像，到〈方向感〉中城市奔波的迷惘，彷彿將演奏者的過去、未來與內在追尋凝縮於音符之間。