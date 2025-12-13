以AI重塑台南 陳以信新書發表

陳以信十三日出新書，以AI重塑城市治理，作為參選台南市長的新政見。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，十三日舉辦新書發表會，以共同作者身分出版新書《以ＡＩ重塑城市》，書中主張與未來市政願景，強調要把人工智慧從「口號」落實為市政日常工具，將古都變成ＡＩ新城。

陳以信表示，ＡＩ正在快速改變全球治理模式，城市競爭力不再只比硬體建設，更關鍵在於政府能否用新工具提升行政效率、改善公共服務體驗，同時守住資料安全；新書以「能落地、可問責」為核心，盼提供地方政府導入ＡＩ的行動架構與路線。

《以ＡＩ重塑城市》以市政治理與服務、城市規劃與基礎建設、交通運輸、環境資源與永續、公衛社福、公共安全與韌性等六大面向為章節主軸，讓各局處可依職掌盤點可優先試辦的應用場景，逐步建立跨局處協作與可衡量的治理指標，避免過去智慧城市常見的「只重技術、忽略治理」問題。

書中提出「負責任ＡＩ」觀念，主張導入前先建立可監督的流程與風險控管機制，避免「先上線、後補課」造成公部門信任受損。後續發表會將說明ＡＩ如何在交通治理、公共服務與城市競爭力上帶來具體改善，並分享他對於台南推動ＡＩ治理的初步方向，包括衡量績效管理與透明治理架構，讓市民看得到改變、也能監督成果。