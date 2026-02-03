以LE SSERAFIM成員KIM CHAEWON影片釋出 邀大家加入電玩世界

台灣索尼互動娛樂宣布推出「Love of Play」企劃，邀請LE SSERAFIM成員KIM CHAEWON 為主角。（圖／SIET)

台灣索尼互動娛樂今(3)日宣布推出以LE SSERAFIM成員KIM CHAEWON為主角的「Love of Play」企劃，同步推出2026年新春優惠及PlayStation x Wiggle Wiggle合作商品。

「Love of Play」企劃中，PlayStation與KIM CHAEWON合作拍攝4支有關新年與PlayStation及親朋好友，或自獨自享受假期的影片，今日釋出第一支影片，

PlayStation2026新春優惠將由2月6日起至2月19日於指定經銷商開跑，PS5主機、周邊設備及遊戲均有折扣優惠 (優惠商品數量有限，售完即止)。

此外，PlayStation還與韓國的時尚休閒生活品牌 Wiggle Wiggle合作，推出多款「Love of Play」系列限定產品，其中包括「PlayStation x Wiggle Wiggle可水洗室內拖」、「PlayStation x Wiggle Wiggle壓克力夾子組 (2件) 」及「PlayStation x Wiggle Wiggle壓克力杯墊」。

