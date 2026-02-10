以SOP建立品質穩定度 金炙鴨鴨打造快速上手烤鴨經營模式

▲金炙鴨鴨結合美式快餐經營模式，持續傳承好味道。

【記者 陳姿穎／台北 報導】在餐飲市場日益重視出餐效率，並力求兼具品質的趨勢下，來自新竹的鴨肉料理品牌金炙鴨鴨，近年透過清楚的SOP規劃與管理，建立一套可快速上手、穩定運作的烤鴨經營模式，逐步形塑出品牌在市場中的鮮明定位。

金炙鴨鴨由創辦人林冠廷創立，品牌延續家族多年累積的鴨肉料理經驗，在舊有基礎上重新思考烤鴨料理如何更加融入當代生活。不同於傳統烤鴨多以宴席或節慶為主要消費場合，品牌整體經營設計朝向較年輕化的客群，結合美式風格的快餐形式，讓烤鴨料理能被更輕鬆、快速地享用，回應現代消費者對用餐節奏與便利性的期待。

在料理製作層面，金炙鴨鴨將「風味穩定」視為流程設計的核心。品牌在鴨隻品管上，堅持使用溫體鴨，從產地、食材處理到進貨都設有明確規範，並將重量規格視為控管基準，確保每一份餐點的口感與風味能一致。同時，醬料、餅皮則由中央控管品質，再統一向分店供應物料，讓各門市在相同基礎條件下完成料理，降低現場變因對餐點品質的影響。為了讓加盟夥伴快速掌握各項製作重點，金炙鴨鴨透過分站式訓練與實地操作輔導，既維持住品質的一致性，也讓各分店的經營管理更加紮實，強化了店與店之間的連結。

▲透過分站式訓練與實地操作輔導，讓加盟主快速上手。

進入到門市，可以看到品牌特別設計的開放式廚房，讓餐點製作過程成為顧客用餐體驗的一環，從鴨肉烤製、片鴨到包裝，顧客可以直接用肉眼感受與理解品牌對風味細節的要求，不僅提升用餐前的期待感，也成為與消費者之間拉近距離的重要溝通方式。餐點保留老字號風味，並延伸出鹽酥、韓式等口味，讓熟悉的滋味「經典不敗，創意加分」，許多顧客更是從小吃到大，從父母前來購買，到如今自己帶著孩子成為熟客，形成跨世代共享的飲食記憶。

金炙鴨鴨表示，未來將持續優化經營模式，為想投入餐飲經營的人們鋪墊平坦大路，更希望將烤鴨料理推廣成時尚風潮，回應現代餐飲對效率與穩定的期待，走進更多消費者的日常生活。（照片業者提供）

▲可愛的鴨鴨店長深受年輕族群喜愛，走進更多消費者的日常。