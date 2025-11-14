仰德集團支持培育運動人才 慨捐台北市立大學350萬

仰德集團與台北市立大學昨（13）日舉行贊助記者會，宣布捐贈新台幣350萬元，作為體育發展的資金，希望為運動發展「紮根」，從大學時期培養學生，將來成為優秀選手為國爭光。

仰德集團捐贈350萬元給台北市立大學體育發展。（圖／翻攝畫面）

台北市立大學校長邱英浩指出，仰德集團長年贊助的體育項目為學校重點領域，包含棒球、女排以及高爾夫球連年摘下國內比賽的冠軍，已是國內「常勝軍」，除了肯定選手再接再厲外，也歸功民間企業全力支持。

邱英浩提到，北市大培育的運動選手屢創佳績，如高爾夫球個人組廖崇漢今年奪得仰德台青盃冠軍，女排隊更自2020年以來共摘下四冠，棒球隊更是榮登今年梅花旗盃冠軍寶座。

仰德集團董事長許育瑞表示，8年來贊助北市大協助校方培訓選手，除棒球、女排外，今年更增加高爾夫球項目，希望為台灣體壇紮根培育優秀選手，集團也舉辦不同層級的高爾夫球比賽，從業餘到職業及接軌國際亞巡賽事，讓學生與選手在競技舞台上累積實力。

許育瑞提到，集團創辦人許金德曾為第一任排球協會理事長，他自小耳濡目染愛上運動，便盡力贊助台灣體壇發展，他說體育比賽類似企業經營，就像高爾夫球每桿擊球距離多遠、如何攻防，專注每一桿同時思考下一步，很像企業佈局策略息息相關。

