仰望冬季星空 花蓮"圓頂天幕"追星趣

花蓮首次引入圓頂天幕結合星空導覽，在花蓮文創園區，透過360度圓頂劇場，把浩瀚星空搬進室內。專業天文導覽員帶領民眾認識冬季星座，從尋找星座的技巧，到星星相關的科普知識與故事，在沉浸式體驗中，感受宇宙之美，也學習天文知識。

「3、2、1，熄燈，好，大家把眼睛打開，哇，滿天的星星對不對。」

360度的圓頂劇場，九台投影機同步打造冬日星空，帶來沉浸式的觀星體驗。

民眾 郭純禎：「圓頂的話，會比較有真實的感覺，(孩子)他剛剛就自己在那邊，用他的星盤在那邊，對上面的那個圓頂的圖案。」

如何快速尋找星座，導覽員分享實用技巧。

天文導覽員 林杰鴻：「冬天的指標星座是獵戶座，獵戶座的腰帶三星，往東南指，就可以看到一顆亮星，那一顆亮星就是天狼星，如果往北，往西北這樣子，可以找到一顆亮星，那這是金牛座的畢宿五。」

天空最亮的天狼星，其實藏著鮮為人知的秘密。

天文導覽員 覃秀玲：「一個天狼A，一個天狼B，然後B是繞著A在轉的，如果它轉到主星前面的時候，那就是會比較暗，古代觀星的人就說，它亮度有變化，所以它是比較不定的。」

營運主任 林昀融：「花蓮天文教育比較缺乏的，是一個設備，還有一個讓導覽員，有一個解說的平台，所以我們，很願意提供這樣的一個環境，導覽員可以在這裡，透過我們的圓頂，來做一個星空實際上的介紹，不受限於時間，空間跟地點。」

圓頂天幕結合星空導覽，在花蓮是第一次引入，2月份在花蓮文創園區預計還會舉辦4場，讓偏鄉的大小朋友，可以就近接觸天文知識。

