仰望教育基金會推動愛無限計畫 中山工商美容科男子理髮乙級取證率達九成

▲仰望教育基金會高屏唯一 「服務換學習 愛無限計畫」，中山工商美容科學生 「男子理髮乙級」取證率高達九成。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】 Garmin台灣國際航電以專業GPS技術導航聞名全球，「跨域」引導學生人生方向亦深具成效。中山工商被仰望教育基金會選中，成為高屏唯一共同推動「服務換學習 愛無限計畫」的學校。首批美容科二十位學生經培訓後，有十八位取得男子理髮乙級證照，取證率高達九成，讓基金會非常滿意，並將頒發取得乙級證照學生每人獎勵金壹仟元，期許學生未來都能打造屬於自己的「美力事業」。

李昱平校長表示，Garmin雖是美國品牌，卻是由台灣創辦人高民環與美國人Gary Burrell於一九八九年創立，研發總部在美國，但研發和生產主要設在台灣，是台灣科技業的代表性企業之一。 李昱平指出，高明環創辦人事業有成後成立「仰望教育基金會」，長年投入大量心力，協助學生在畢業前即具備專業證照與就業競爭力，這次首度將「服務換學習 愛無限計畫」推展至高屏地區，中山工商能獲選，對學校與學生都是莫大的肯定。

李校長說，「這不只是資金的支持，更是一份陪伴與信任。感謝基金會讓孩子有機會突破自我、看見未來，也感謝老師們犧牲假日、一路相伴，成就孩子的可能性。」

美容科洪瑜娟主任表示，校方與仰望教育基金會合作，幫助美容科三年級學生，利用週六進行為期十二週的高強度男子理髮乙級訓練，基金會全額補助考照報名費、材料費及師資鐘點費，校方則提供完善設備與專業師資，期間還安排至港務局白色饗宴乳癌病友妝髮服務及萬丹萬泉寺為長者義剪等，讓技藝在服務中累積，最後二十位學生有十八位考取乙級證照。

洪瑜娟更指出，其中有十六位來自「特色招生入學」的學生，全數取得乙級證照，而胡廷愷同學更獲全國專業英日文(ESP)詞彙與聽寫說能力總決賽第一名佳績，在計畫受訓期間，除了運用所學技能，更將在特色班中新娘袐書實務、整體造型實務、攝影造型實務等課程成果，融入服務學習，真正發揮「愛無限計畫」的精神。 仰望教育基金會李枝桃執行長到學校鼓勵這批美業人才。她以高明環創辦人的成長歷程，期勉學生教育的價值不在於出身高低，而在於專業深度。 「職業無貴賤，專業才是價值。」

李枝桃透露，高明環出身南投竹山農村，憑藉自身努力和教育翻轉命運，最終成為國際企業的創辦人，其名言「我的一切都來自於教育。」也期許學生未來如有能力時，也能將善意回饋社會，成為下一個改變他人的力量。

李枝桃指出，美容美髮不僅是外在的整理，更是一項能帶給人尊嚴與幸福的專業。她分享曾有學生在養老院義剪服務時，得知一位長輩一生未曾穿過婚紗，於是主動發起圓夢行動，最後在基金會與師生的協助下，讓長輩披上婚紗、留下最美的回憶。「當學生親身感受到自己的技術能成就他人的一生回憶，那正是教育最動人的時刻。」

美容科黃潔妮表示，自幼對美髮充滿熱情，記得首次為陌生長輩剪髮時雙手顫抖，但看到長輩溫暖的笑容與鼓勵，她深刻感受到專業所能帶來的價值與成就感。她透過基金會計畫不斷精進技術，目前已取得多張相關證照。 胡廷愷同學說，雖然週六整天上課相當辛苦，但長時間、專注的訓練反而讓學習成效顯著提升，他在服務長輩的過程中，從緊張想退縮到獲得高度肯定，讓他建立起前所未有的自信，也更加確立未來投身美髮專業的決心。（圖╱記者王苡蘋翻攝）