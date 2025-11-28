仲介業者具健保達人認證 代辦健保業務更專業

中央健康保險署為提升仲介業者在代辦外籍移工健保業務，能提供雇主及移工更專業及完善的服務。健保署南區業務組首度辦理「114年仲介業者健保達人認證訓練活動」，歷經5次專業課程培訓，包含健保承保法規、網路作業、醫療服務及健保快易通APP的虛擬健保卡、健康存摺、健保櫃台功能等主題，並認證23位優秀仲介人員，獲頒「健保達人」證書並公開表揚給予肯定，以期透過健保達人為雲嘉南地區家事移工和雇主提供更專業、更貼心服務品質。

廣告 廣告

南區業務組林純美組長表示，目前雲嘉南地區每年約新增7千多家家事移工雇主健保投保單位。大多數雇主委託仲介業者代辦新成立作業、外籍移工加退保及健保卡申辦等重要服務。健保署為強化仲介業者的健保專業知能，隨時可依雇主及移工遇到健保業務問題提供必要時的協助。

林純美組長強調，第一期訓練活動不僅增進仲介業者對健保業務的熟悉度，更強化代辦單位與健保署之間的溝通橋樑。南區業務組未來將持續推動，期許透過健保達人認證機制，鼓勵更多業者成為推動健保服務品質提升的好夥伴，共同打造更完善的全民健康保險服務網絡。