仲介評鑑將納「公平招募」！洪申翰：修法禁扣移工證件 3月內提直聘改進報告

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勞動部長洪申翰備詢。資料照



美國針對「強迫勞動」議題展開301調查，台灣也被列為對象。勞動部長洪申翰今（4/9）日在立法院社福及衛環委員會進行答詢時表示，將修正《就業服務法》禁止扣留移工護照、工作許可等證件；同時，針對仲介評鑑制度，納入公平招募精神，預計今年完成研議、明年正式上路。另外，國內企業直聘占比不到3%，將會在三個月內提交一份強化相關部分及改進評估報告，但實際法規修訂需要一點過程。

社福衛環委員會今日就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，勞動部長洪申翰列席並備質詢。

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洪申翰指出，強迫勞動多屬隱蔽性高的非法行為，其核心在於「抵債勞務」，並延伸出扣留證件、費用壓迫等控制與剝削手段，已成為國際供應鏈人權審查的重要指標。國內製造業九成以上為中小企業，普遍將移工招募與管理委由仲介辦理，若缺乏有效監管，企業在面對國際人權稽核時將難以回應高標準要求，進而影響訂單與競爭力。

洪申翰說，勞動部已規劃多項配套措施，包括修法全面禁止扣留移工證件及收取保證金，並已發布企業防制強迫勞動指引，導入國際勞工組織（ILO）11項指標，協助企業進行風險自我評估。同時，也將檢討仲介評鑑制度，納入公平招募精神，提升制度鑑別度。

國民黨立委王育敏關切，有關強迫勞動議題討論逾兩年，卻遲遲未見具體成果，尤其在仲介費與評鑑制度仍存在問題，當前市場仍普遍存在高額仲介費，目前評鑑制度會調整哪些內容？「一旦發現高額仲介費，還能不能成為A級？」

王育敏也點出直聘制度長期運作不彰，目前申辦程序繁瑣、行政成本高，加上服務據點不足，導致企業在申請過程中途放棄，甚至形成「使用率低、反而裁撤據點」的惡性循環，使原本欲降低仲介依賴的政策目標難以實現。

對此，洪申翰回應，強迫勞動風險並非單一政策問題，而是長期累積的聘僱模式所致，尤其國內製造業以中小企業為主，多仰賴仲介處理移工招募與管理，制度轉型確實需要時間調適，政府已與美方達成共識，將於三年內停止向製造業與漁撈業移工收取招募費，作為推動公平招募的重要一步。

洪申翰也承諾，勞動部規劃擴大直聘制度的服務量能，包括增設中南部服務據點、簡化行政流程，並推動「國對國」直接選工機制，以降低企業對仲介的依賴，公務預算在今年也編列延攬中心，還需要立法院通過預算；至於檢討方案，將在三個月內強化相關部分跟改進評估提交到委員會，不過，實際法規修訂需要一點過程。

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