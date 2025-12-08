仲介費該不該降？ 業者嘆「無關公平」：是生存問題





近日《買房知識家》社團掀起一波「仲介費該不該降？」激烈討論，不少買方認為現行收費偏高，應該比照日本、韓國等國家調整制度；而部分賣方也覺得自己付4%不合理，對比其他國家的仲介文化，台灣似乎過於昂貴。就在討論越炒越熱時，有房仲業者跳出來直言：「這根本不是公平不公平的問題，而是生存問題。」

房地產部落客「賣厝阿明」在《賣厝阿明 知識+》社團分享此事件，資深仲介坦言，外界常覺得仲介費高、房仲很好賺，但實際運作情況遠比想像中艱難。法條規定就擺在那，佣金制度不是仲介說了算；真正的核心問題是「立場不同，想法當然不一樣」，買賣雙方希望省錢，而仲介也得靠收費維持營運。若政府真的修法全面調降仲介費率，看似替消費者爭取權益，實際上可能掀起一場產業海嘯。

他指出，一家仲介公司想撐下去，背後有非常沉重的基本成本。人事、教育訓練、店面租金、管銷費用樣樣都要錢，光帶看一件物件，有可能跑50趟、花一整個月，最後卻不是自己賣掉，連帶看成本都收不回來。更別說遇到客訴或糾紛還得聘請律師，動輒好幾萬元支出，全都得自行吸收。外界看到的是成交後的佣金收入，但沒看到的是仲介每天必須承擔的龐大不確定性。

他也不諱言，房市好、房市壞，公司每個月的開銷都逃不掉。對很多規模較小的業者來說，現行佣金制度其實已經是能讓公司維持正常運作的最低門檻。一旦修法真的將收費大幅下調，表面上是讓消費者省錢，但背後可能造成的是大量仲介公司收掉，市場集中到一、兩家大型業者壟斷。到時候消費者能不能真的省到錢，恐怕還是未知數。

大家願意討論仲介費，代表房市愈來愈透明，民眾對服務內容也更有想法，這是好事。但他希望外界能理解，佣金不是只有「房價的X%」這麼簡單，它背後代表的是仲介每天的奔走、時間成本、專業風險、合約責任與公司整體營運結構。如果只看到佣金「看起來很多」，卻忽略仲介背後的投入，那討論就會失焦。

仲介這行本來就不是穩賺不賠，更多時候是極端的「贏者全拿」。成交就是有收入，沒成交就是零，開銷卻從來不會停止。因此仲介費怎麼收、收多少，與其說是公平問題，不如說是制度如何讓市場得以健全運作的問題。「要嘛政府修法全部調降，要嘛就照現況繼續走，但如果真的調降，恐怕最後只剩巨型仲介活得下來。」

儘管爭議不會短時間消失，他仍祝福所有買賣雙方「都能順利成交」，也希望外界能多理解房仲業背後的真實艱辛，而不是只看見佣金數字就急著扣上「不合理」的標籤。

