仲介費120萬！ 網怒房價漲10倍「標準停在20年前」 消保官說話了





2000萬房子房仲服務費收6%引爆民怨，級距式收費改革聲浪再升溫！2025年房價直衝天花板，一位購屋族在臉書《賣房知識家》社團發文，怒喊：「買2000萬的房子，仲介費竟然要120萬！」掀起網友共鳴，也把多年來被忽視的房仲服務費問題，重新推上檯面。這位網友指出，依內政部訂下的6%仲介服務報酬上限，若買一間總價2000萬的房子，仲介最高可收120萬，等於一般上班族兩年薪水，「當年訂制度時房子才200～500萬，現在動輒破千萬，比例用到現在根本不合理！」

房地產部落客「賣厝阿明」在《賣厝阿明 知識+》粉專表示，貼文引爆討論，許多購屋族直呼：「仲介費早就該改革了！」該名網友自提「級距式收費」，1000萬以下維持約3%；1000～2000萬部分降為3%，但總額不超過50萬，2000～5000萬調整為2%，上限80萬；5000萬以上皆採2%，並以100萬封頂。

這套設計立刻獲得廣大網友力挺，認為比現行僵化的比例更貼近市場現狀，也更能落實「服務與費用相符」的精神。有網友甚至說：「賣3000萬跟賣1000萬，工作內容差不多，卻要多付幾十萬，真的說不過去。」

6%是上限不是標準 消保官：費者可議價、可找不同業者

面對網路燒起的討論，消保官也出面說明，目前《不動產經紀業管理條例》確實規定仲介報酬不得超過成交價的6%，但這是「天花板」而不是「固定收費」。換句話說，消費者完全可以談價格，也可以貨比三家。

不過多數民眾心中的疑問仍然存在：「為什麼20多年前、房價只有現在三分之一的時代制定的上限，到今天還在使用？」隨著房市進入千萬時代，各式費用成倍增加，制度卻幾乎原封不動，怨聲四起也就不意外。

仲介費暴露制度落差：房市變了，法規卻沒跟上

阿明表示，這次的討論不只是抱怨仲介費貴，更反映出房市發展與法規更新速度之間的巨大落差。房仲業者這十年快速轉型，從帶看、行銷、資料揭露、法遵、專業查驗到售後協調，服務範圍確實比過去更廣，但消費者也感受到報酬在房價飆漲中變得驚人。

「到底應該怎麼收？收多少才算合理？能不能更透明？」 成為爭論核心

有消費者希望採「級距式」或「明細式」收費，類似律師費、代書費，讓人明白每一項服務要花多少錢，不再只用一個百分比一刀切；也有人認為應該推動「固定費上限制度」，讓高總價物件不至於出現動輒百萬的誇張費用。

下一波房市改革戰場不只是房價！ 更可能是「服務費」

當房價早已跨越千萬、甚至兩千萬大關，仲介費仍停留在20多年前的比例規則，民怨自然累積。這場由網友引爆的怒吼，已不僅是對服務費多寡的質疑，而是對房市透明度與制度設計的重新省思。未來，如何在「保障消費者」與「支持專業服務」間取得平衡，將會是下一場房市改革的戰場。阿明一句話總結：「房價變了，服務變了，但制度不能永遠停在過去。」

