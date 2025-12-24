仲介超收移工買工費 遭勞動部罰千萬勒令停業

勞動部勞發署跨國勞動力管理組長蘇裕國指出，「期滿轉換或期滿續聘的理由，還收了總共大概是有100萬元左右的超收費用，那因為這個事實非常的明確，所以在地方政府這邊也做出了裁罰，依照我們《就業服務法》第四十條第一項第五款的規定，處巨額的罰款。」

民團日前陳情，有多名移工被仲介公司收取高額買工費，利用移工轉換雇主之際，仲介私下要求他們每人支付5萬到8萬不等的買工費，否則不協助續約，移工轉換雇主之際，遭到違法收取期滿轉換、或是「續聘費用」超過100萬元。

勞動部立即請地方政府查處，該仲介公司違法事實明確，重罰超過1000萬元。勞動部也宣示，對於任何不法收取費用的行為採取零容忍態度，2025年以來已經查獲10家仲介公司，因為違法超收費，經地方政府裁罰。