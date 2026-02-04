仲介辣妹花場賺快錢！女星認「天天幹1事傷身」：不想再回去做

雪碧坦言曾在花場工作過。（圖／翻攝自雪碧臉書）





「情色教主」雪碧（方祺媛）向《鏡週刊》表示，曾有申請工作證在新加坡做過花場工作，直言當時喝酒很傷身：「現在也不會想再回去做了！」現階段就是專心經營個人品牌和精品店。

雪碧表示，當年與新加坡富少Jeremy交往，他從事酒吧、夜店和花場生意，於是開口邀約擁有辣模人脈的她一起合作，負責仲介想賺快錢的辣妹赴花場工作。雪碧也經營過「酷紅幣」，召集網美們赴海外以競賽制方式直播，粉絲可以虛擬貨幣酷紅幣抖內支持。

「花場」是夜店裡的一種娛樂產業，台上會有女模、舞者演出，客人可以透過「花姐」向心儀的表演者「吊花」（打賞）鮮花、綬帶、皇冠等代幣，表達對女郎的喜愛；高額的打賞可以讓她們一夜致富，但也伴隨被物化、被要求出場等風險，存在性交易等灰色地帶爭議。

